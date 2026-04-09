Sezonul alergiilor la polen a devenit un coșmar tot mai lung și mai agresiv, iar anul acesta a debutat cu niveluri „foarte ridicate” de polen de copac încă din februarie. În acest context, un sondaj al Asociației Naționale a Farmaciilor (NPA) din Marea Britanie a scos la iveală un fenomen îngrijorător: 45% dintre farmaciile chestionate au primit solicitări de la pacienți pentru o injecție controversată, scoasă din uz de sistemul public de sănătate (NHS) încă din 2018.

Injecția minune, interzisă de NHS

Vorbim despre Kenalog (triamcinolon acetonid), un steroid puternic care promitea alinare rapidă. Numai că NHS a decis să oprească administrarea sa din cauza îngrijorărilor legate de siguranță și a lipsei de dovezi privind eficacitatea pe termen lung. Lista potențialelor efecte secundare este, hai să fim serioși, de speriat: dureri abdominale, pierderea densității osoase, depresie, orbire și chiar deces.

Și totuși, disperarea îi împinge pe mulți să caute soluții alternative. Dr. Leyla Hannbeck, CEO al Asociației Farmaciilor Independente, este categorică. „NHS a evaluat totul și a decis că nu este potrivit.” Ea explică mai departe: „Îți poate slăbi sistemul imunitar și asta te expune la infecții care pot avea un impact pe termen lung asupra oamenilor. Nu mai este licențiat în Marea Britanie ca tratament pentru febra fânului. Deci, dacă clinicile îl oferă oamenilor ca terapie pentru alergii – nu ar trebui să o facă.”

Dar o simplă căutare pe Google arată clinici private și chiar saloane de înfrumusețare care oferă injecția pentru sume cuprinse între 75 și 90 de lire sterline.

De ce riscă oamenii totul?

Răspunsul e simplu: pentru că funcționează rapid. O prietenă, Nancy, a mărturisit la doar două zile după ce și-a făcut injecția anuală cu Kenalog: „Viața mea s-a schimbat deja.” A adăugat rapid: „În 48 de ore există deja o diferență vizibilă.”

Profesorul alergolog Adam Fox recunoaște eficacitatea, dar subliniază riscurile. „Ar fi necinstit să sugerez că nu funcționează. Sunt mulți oameni ale căror vieți au fost absolut distruse de o febră a fânului îngrozitoare și acesta a fost singurul lucru care și-a făcut treaba… dar există oameni care vor fi expuși unui risc special.”

Problema principală, explică el, este modul de administrare. Când steroidul e folosit pentru artrită, de exemplu, lucrurile stau puțin diferit. „Dar amintiți-vă, în acel caz va intra într-o articulație. Deci, va rămâne în acea articulație. În timp ce, în cazul febrei fânului, îl injectezi în fesă, ceea ce îi conferă o circulație mai largă. Îngrijorarea este că ar putea avea un impact potențial asupra sănătății osoase, ceea ce crește riscul de fracturi la bătrânețe.”

Iar combinația devine de-a dreptul periculoasă pentru anumiți pacienți. „Îngrijorarea este legată de sănătatea oaselor, deci dacă ești supraponderal, ai un istoric de osteoporoză sau ești fumător, toate aceste lucruri, combinate cu o doză uriașă de steroizi, reprezintă o combinație proastă,” avertizează Fox.

Soluția reală pe care medicii nu o cunosc

Există oare doar două opțiuni, suferința sau riscul suprem? Se pare că nu. O alternativă sigură și eficientă există încă din 1911, dar, în mod șocant, puțini știu de ea, inclusiv medicii. Se numește imunoterapie alergenică (AIT) sau desensibilizare la polen.

Cum vine asta? V-ați întrebat vreodată de ce medicul de familie vă recomandă aceleași antihistaminice an de an? Profesorul Fox are răspunsul. „Din păcate, gradul de conștientizare în rândul medicilor din Marea Britanie nu este bun. Una dintre principalele probleme este că se predă foarte puțin despre alergii în programa școlară de medicină, așa că gradul de conștientizare este foarte scăzut. Probabilitatea ca medicul dumneavoastră să știe măcar că există ceva care depășește spray-urile nazale și antihistaminicele este redusă. Nici măcar nu realizează că există ceva pentru care ar putea să vă trimită la un specialist.”

Tratamentul funcționează prin administrarea unor doze regulate de alergen (polen), fie sub formă de injecție, fie pastilă, pe o perioadă de trei ani, pentru a „reseta” răspunsul imun. Studiile clinice NHS arată o îmbunătățire medie de 30% în primul an, 50% în al doilea și 70% în al treilea. Singura condiție e să începi din timp. „Dacă ai vrea să fii desensibilizat la polenul de copac, unde sezonul începe de obicei în jurul lunii februarie, ar trebui să începi tratamentul în jurul lunii octombrie,” explică Fox. „În timp ce, dacă este pentru polenul de iarbă, trebuie să începi până la sfârșitul lunii ianuarie.”

O cursă cu obstacole

Chiar dacă Institutul Național pentru Excelență în Sănătate și Îngrijire (NICE) a recomandat recent o pastilă pentru polenul de copac (Itulazax), accesul rămâne un vis îndepărtat pentru mulți. „Sperăm că, datorită acestei recomandări, accesul la aceste tratamente se va îmbunătăți,” spune Fox. „Dar, în realitate, există încă bariere foarte semnificative.”

sunt foarte puține clinici specializate în alergologie. „Vei fi la coadă în spatele persoanelor care au avut anafilaxie la nuci și a tuturor celorlalte probleme alergice,” adaugă profesorul. Comparația cu restul Europei este dureroasă. „Dacă te uiți prin Europa, pentru fiecare persoană care este desensibilizată la polen în Marea Britanie, sute de persoane sunt desensibilizate în Germania. Pur și simplu nu există comparație… Suntem cu adevărat în urmă în acest domeniu particular.”

Cine vrea să sară peste coadă și alege sistemul privat trebuie să bage mâna adânc în buzunar. Costurile ajung la aproximativ 130 de lire pe lună, adică în jur de 4.200 de lire pentru tratamentul complet de trei ani.

Pe 20 aprilie, experții britanici vor publica prima Strategie Națională pentru Alergii, în speranța că vor schimba ceva. Până la urmă, concluzia lui Fox este simplă și frustrantă: „Punctul central cheie este că există tratamente excelente disponibile, dar oamenii pur și simplu nu au acces la ele. Deci, pacienții nu știu despre ele.”