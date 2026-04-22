Alan Osmond, cel mai în vârstă membru și liderul incontestabil al grupului The Osmonds, a încetat din viață la 76 de ani. Artistul, care a marcat generații întregi, s-a stins luni, 20 aprilie, în jurul orei 20:30, în locuința sa din Utah. În ultimele clipe i-au fost alături soția sa, Suzanne Pinegar Osmond, și cei opt fii ai cuplului.

Mesajul emoționant al fratelui său Merrill

Trupa The Osmonds, formată în anii ’70, a fost un proiect muzical unic, compus exclusiv din frați. Nucleul inițial era format din Alan, Wayne, Merrill și Jay, familie căreia i s-au alăturat ulterior și Donny și Jimmy pentru a cuceri topurile internaționale. Iar vestea tristă a fost confirmată de Merrill Osmond, fratele și colegul său de scenă, care a transmis un mesaj plin de durere, dar și de recunoștință.

Cu doar două zile înainte de deces, cei doi au purtat o ultimă discuție „de la inimă la inimă”.

„Este cu profundă tristețe că vă împărtășim trecerea în neființă a iubitului meu frate, Alan Osmond. Am fost recunoscător să fiu alături de el cu puțin timp înainte de a pleca și să împărtășim un ultim moment plin de însemnătate. Alan a fost un creator talentat, un om al credinței și un suflet extrem de iubitor a cărui viață a binecuvântat pe mulți. Fratele meu a pășit acum în prezența Tatălui nostru Ceresc cu onoare și pace. Viața lui nu s-a măsurat în ani, ci în iubire, sacrificiu și scop”, a declarat Merrill Osmond.

Testamentul liderului supranumit „Numărul 1”

Alan Osmond nu a fost doar un simplu instrumentist. El a fost vizionarul care a orchestrat succesul global al familiei, preluând frâiele grupului încă de la vârsta de 8 ani. Nu degeaba frații săi îl supranumiseră „Numărul 1”. Cariera sa scenică s-a încheiat prematur, e drept că în urmă cu patru decenii, când a fost diagnosticat cu scleroză multiplă, însă spiritul său a rămas coloana vertebrală a familiei.

În ultimele sale clipe, Alan i-a încredințat lui Merrill o misiune clară (una pe care acesta a promis că o va onora).

„S-a aplecat spre mine și mi-a șoptit ceva la ureche. Mi-a spus: ‘Merrill, tu și cu mine am lucrat cot la cot. Am creat, am produs, am regizat… ne-am dăruit inimile Planului alături de Wayne. Te rog… fă ceva cu asta. Lasă oamenii să știe ce am încercat să spunem’. Vreau să știți că dorința lui va fi onorată. El a dat tot ce a avut Domnului, familiei sale și vouă tuturor. A fost cu adevărat un misionar. A fost cu adevărat un sfânt”, a mărturisit Merrill.

Donny Osmond, omagiu pentru protectorul său

V-ați gândit vreodată ce sacrificii stau în spatele unui zâmbet de pe scenă? Dar poate cel mai emoționant omagiu a venit de la mezinul Donny Osmond, care a recunoscut public rolul de ghid și protector pe care Alan l-a jucat pentru ca restul familiei să poată străluci. Pe bune, cuvintele lui spun totul despre legătura lor.

„Chiar și în cele mai vechi fotografii puteți vedea că avea brațul în jurul meu, având grijă de mine. Ăsta era el. Protectorul meu. Ghidul meu. Cel care purta în liniște atâta responsabilitate pentru ca restul dintre noi să putem străluci. Alan a fost liderul nostru în toate sensurile cuvântului. Munca lui neobosită a ajutat la construirea a tot ceea ce am devenit. Voi fi mereu recunoscător pentru sacrificiile pe care le-a făcut și pentru dragostea pe care a arătat-o, nu doar mie, ci fiecărui membru al familiei noastre. Îi datorez mai mult decât voi putea exprima vreodată”, a transmis Donny Osmond.

Un lider tăcut, dar esențial.

Alan Osmond lasă în urmă o moștenire culturală impresionantă, demonstrând că talentul și disciplina pot dărâma orice barieră. Familia a solicitat discreție în aceste momente dificile, mulțumind publicului pentru „valul de iubire și rugăciuni”.