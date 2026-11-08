Adormirea mai devreme nu este, deocamdată, o metodă dovedită de slăbit. Într-un studiu pe 196 de adulți cu prediabet, fiecare oră cu care aceștia au început să adoarmă mai devreme s-a asociat cu aproximativ 590 de grame în minus la greutate, pe parcursul a opt săptămâni, potrivit NYU Rory Meyers College of Nursing. Studiul, publicat pe 22 octombrie 2026, nu arată că schimbarea orei de adormire provoacă slăbirea.

Cei care au participat aveau între 21 și 64 de ani. De obicei, dormeau sub șase ore și jumătate într-o noapte. Aveau prediabet: zahărul din sânge era mai mare decât normal, dar nu aveau încă diabet. Rezultatul îi privește, așadar, pe adulții aflați în această situație, nu pe toți cei care vor să piardă în greutate.

Ce înseamnă cele 590 de grame

Cercetătorii au comparat schimbarea orei la care adormeau participanții cu schimbarea greutății lor, indiferent de programul urmat. Au găsit o legătură între adormirea mai devreme și o scădere mai mare în greutate. Cele aproximativ 590 de grame pentru o oră sunt o estimare din comparația tuturor participanților, nu greutatea pe care a pierdut-o fiecare om. Rezumatul studiului nu prezintă un interval de încredere pentru această estimare.

Această comparație a fost făcută după analiza rezultatelor principale ale studiului. Participanții nu au fost împărțiți la întâmplare în grupuri cu ore diferite de adormire. Prin urmare, legătura observată nu dovedește că ora mai timpurie a produs scăderea în greutate.

În grupul care a primit ajutor pentru somn, oamenii au început să adoarmă, în medie, cu aproximativ 12 minute mai devreme, potrivit autoarei principale, Susan Kohl Malone. Estimarea pentru o oră nu descrie schimbarea medie pe care a făcut-o acest grup și nu poate fi folosită ca promisiune de slăbire.

Ajutorul pentru somn nu a adus un avantaj clar la slăbit

Studiul a comparat, timp de opt săptămâni, două programe. Un grup a primit îndrumări despre alimentație, mișcare și gestionarea stresului. Celălalt a primit același program, plus ajutor pentru îmbunătățirea somnului și mutarea treptată a orei de culcare.

Ambele grupuri au dormit mai mult și au pierdut în greutate. Totuși, rezultatele publicate în Nursing Research nu arată un avantaj clar al programului suplimentar pentru somn în privința greutății sau a nivelului zahărului din sânge. Ora adormirii s-a mutat mai devreme în grupul cu ajutor pentru somn, dar comparația directă cu celălalt grup nu a arătat o diferență clară.

Participanții care au primit ajutor pentru somn au spus că se odihnesc mai bine și că le este mai puțin somn în timpul zilei. Cercetătorii au urmărit somnul și cu dispozitive purtate la încheietura mâinii, însă aceste două îmbunătățiri au fost relatate de participanți.

Cui i se pot aplica rezultatele

Cercetarea a urmărit adulți cu prediabet care dormeau puțin. Ea nu arată ce s-ar întâmpla dacă persoane fără prediabet sau care dorm deja suficient ar începe să adoarmă mai devreme. Cele opt săptămâni nu spun nici dacă schimbările de somn și greutate s-ar păstra pe termen lung.

Autorii cer un nou studiu care să testeze direct schimbarea orei de adormire și efectele ei asupra greutății și zahărului din sânge.

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