Publicul care l-a urmărit ani la rând pe scena din Pitești, județul Argeș, primește vestea dispariției actorului Dan Ivănesei, care a murit la 74 de ani. Decesul a fost anunțat public de reprezentanții Teatrului „Alexandru Davila” din Pitești, locul în care artistul a lucrat mai bine de patru decenii.

Dan Ivănesei, patru decenii pe scena din Pitești

Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești pierde unul dintre actorii care și-au legat aproape întreaga viață profesională de aceeași scenă. Vorbim despre o carieră întinsă pe peste patru decenii, adică mult peste durata unui parcurs obișnuit de câțiva ani într-o singură instituție culturală, iar pentru spectatorii fideli asta înseamnă amintirea unui chip devenit familiar de la o stagiune la alta.

În astfel de vești, miza nu stă doar în numărul anilor. Stă în urma lăsată într-o comunitate care și-a construit și serile de teatru, și memoria afectivă, în jurul unor oameni dedicați meseriei lor. Dispariția lui Dan Ivănesei înseamnă o pierdere pentru scena locală din Pitești și, mai larg, pentru teatrul românesc.

Reprezentanții instituției au transmis mesajul public în care au rezumat felul în care actorul a rămas în memoria colegilor și a publicului. Cum relatează Viva, anunțul a venit chiar din partea teatrului din Pitești, județul Argeș.

„A plecat lăsând în urmă ani de muncă pe scenă, devoțiune pentru meserie și publicul care l-a aplaudat.”

Moștenirea lăsată de actorul Dan Ivănesei

Mesajul pune accentul pe ceea ce se vede cel mai clar și pentru publicul de azi: continuitatea. Peste patru decenii în aceeași instituție înseamnă generații diferite de spectatori care l-au cunoscut din sală, în momente și formule de repertoriu schimbate de-a lungul anilor.

Decesul actorului Dan Ivănesei a fost anunțat de reprezentanții Teatrului „Alexandru Davila” din Pitești.