Zoe De La Paz are 26 de ani. A părăsit un birou din Chicago și s-a mutat în Parcul Național Yellowstone. Acolo lucrează ca croitoreasă de costume. Surprinzător, ea susține că acum reușește să economisească mai mult decât în perioada în care lucra în corporație.

Povestea ei arată că nu doar salariul pe hârtie dictează câți bani îți rămân la final de lună. În cazul ei, trecerea de la Chicago la Yellowstone a dus, după spusele sale, la economii mai mari.

Cazul ei atinge un punct cheie pentru multe femei. Socoteala reală. Cea dincolo de profilul de pe LinkedIn. Cât costă stilul de viață într-un oraș mare? Și câtă satisfacție aduce, de fapt, munca de zi cu zi? Pentru Zoe, schimbarea profesională nu este un regres. Este o redefinire a succesului financiar și personal.

O schimbare radicală de carieră

Zoe De La Paz și-a dat demisia din jobul corporatist din Chicago, s-a angajat croitoreasă și s-a mutat în Parcul Național Yellowstone pentru noul rol.

Cu toate acestea, ideea centrală este clară. Cum relatează Antena3, ea afirmă că acum economisește mai mult decât în corporație, chiar dacă schimbarea pare radicală.

O viață bună, nu doar un statut

O astfel de decizie arată că un titlu de job contează mai puțin decât o viață bună și sustenabilă. Când costurile de trai scad, un venit aparent mai mic poate lăsa mai mult loc pentru economii. Iar când munca are mai mult sens, presiunea socială a unei cariere „corecte” începe să cântărească mai puțin.

Nu sunt detalii despre motivele exacte ale demisiei, reacția familiei sau rutina ei din Yellowstone. Se știe doar că la 26 de ani a făcut o schimbare profesională majoră. A lăsat Chicago în urmă și spune că noua formulă îi permite să pună mai mulți bani deoparte.