8 voturi la 6 au înclinat joi balanța pentru BPC-157, una dintre cele patru peptide interzise de FDA în urmă cu trei ani. Pentru tine, partea importantă e alta: produse promovate intens pentru anti-aging și „optimizare” ar putea deveni mai accesibile legal prin farmacii, deși medicii spun că lipsesc încă datele esențiale despre siguranță și eficacitate la oameni.

Patru tratamente cu peptide, BPC-157, KPV, MOTS-c și TB-500, au fost puse pe masa unui comitet consultativ extern al FDA, care a votat joi pentru a permite producerea și comercializarea lor de către farmacii specializate. Votul nu obligă agenția să ia o decizie finală, dar contrazice direct poziția oamenilor de știință ai FDA, care susțin că aceste substanțe nu au fost suficient studiate.

Votul pro-peptide: ce implică absența studiilor la oameni

Dacă urmărești promisiunile legate de piele, recuperare, inflamație sau longevitate, încă nu vorbim despre beneficii demonstrate clar la oameni, ci despre produse experimentale. Dorința de a încerca „următorul secret” merge mai repede decât dovezile.

Înaintea audierii, Robert F. Kennedy Jr., secretarul Sănătății din SUA, a numit opt membri noi în comitetul consultativ. Dintre ei, șase au vândut produse pe bază de peptide. La primul vot, pentru BPC-157, exact acești șase vânzători, împreună cu un farmacist preparator și un director de afaceri din domeniul farmaceutic, au votat pentru permiterea producerii sale.

Cercetările pe oameni pentru aceste peptide sunt rare sau inexistente, cum relatează Medicalxpress. Există rezultate din studii pe rozătoare și în laborator care indică posibile beneficii pentru vindecarea rănilor sau inflamații, dar și posibile riscuri, inclusiv reacții alergice severe și accelerarea creșterii tumorilor.

„Ne lipsesc datele despre siguranță, ne lipsesc cele despre eficacitate, ne lipsesc dovezile esențiale.”

Avertismentul îi aparține lui Dr. Eric Topol, cardiolog și fondator al Scripps Research Translational Institute, una dintre vocile care spun clar că entuziasmul din jurul peptidelor nu e susținut, deocamdată, de dovezi solide.

Și Robert F. Kennedy Jr. a exprimat public o poziție mult mai permisivă. Într-un podcast de anul trecut, secretarul Sănătății din SUA spunea:

„Dacă vrei să iei un medicament experimental, poți face asta.”

Nu toți membrii comitetului au mers însă în aceeași direcție. Dr. Brian Lee, medic specializat în transplant hepatic la University of Southern California, a explicat de ce a votat împotrivă:

„Cred că această aprobare poate fi potențial dăunătoare și nu pot, cu conștiința împăcată, să votez da.”

La ce merită să fii atentă înainte să confunzi trendul cu un tratament

Dacă vezi peptidele prezentate online ca soluții aproape validate, detaliul care schimbă complet discuția este simplu: studiile pe oameni sunt rare sau lipsesc. Promisiunile despre frumusețe sau sănătate vin, în acest moment, cu mult mai multă reclamă decât certitudine.

Trebuie separat „posibil benefic” de „demonstrat sigur”. În laborator și în studii pe rozătoare au apărut semnale pentru vindecarea rănilor sau inflamații, dar tot acolo sunt menționate și riscuri serioase, de la reacții alergice severe la creșterea accelerată a tumorilor.

Mai e un detaliu util: votul de joi nu este decizia finală a FDA. E un pas important, dar nu verdictul final.

Pentru celelalte trei peptide, KPV, MOTS-c și TB-500, voturile erau programate pentru ziua următoare, a doua și ultima zi a ședinței. Până la o decizie finală a FDA, produsele cu peptide pe care le vezi promovate pentru anti-aging și sănătate au primit un sprijin oficial important, dar încă intră în categoria în care prudența cântărește la fel de mult ca promisiunea. Tu ai încerca ceva cu atât de mult hype și atât de puține dovezi?