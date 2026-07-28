Pentru femeile care se confruntă cu forme agresive de cancer de sân sau ovarian, una dintre cele mai dificile situații apare când tratamentul nu mai răspunde. O echipă internațională de la Universitatea Tehnologică Nanyang, Singapore, coordonată de profesorul Kristijan Ramadan, a identificat o proteină, TEX264, pe care tumorile o folosesc pentru a supraviețui medicamentelor.

Această descoperire ar putea conduce la tratamente mai eficiente, mai ales în cazurile unde opțiunile terapeutice sunt limitate. Cercetarea vizează inhibitorii PARP, o clasă de medicamente utilizate în cancerul de sân, ovarian, de prostată și pancreatic. Între 40% și 70% dintre pacientele cu cancer ovarian și de sân dezvoltă rezistență la aceste terapii.

Importanța unei astfel de informații este imediat resimțită când vorbim despre cancere care nu permit mult timp de așteptare. Miza acestui pas făcut în laborator este clară: dacă rezistența la tratament poate fi diminuată, cresc șansele ca terapiile existente să funcționeze mai bine și pentru mai mult timp.

Tumora își repară daunele produse de tratament printr-un mecanism nou

Cercetătorii au arătat că TEX264 ajută celulele canceroase să elimine daunele ADN provocate de tratament printr-un proces numit „nucleofagie”. Practic, tumora își „curăță” leziunile pe care medicamentele ar trebui să le lase pentru a-i opri creșterea.

În laborator, când funcția TEX264 a fost blocată, daunele ADN din celulele canceroase tratate au crescut cu 40%-110%. Față de situația în care proteina rămâne activă, această creștere a inversat rezistența la medicamente.

Kristijan Ramadan, profesor la Școala de Medicină Lee Kong Chian, NTU Singapore, a explicat mecanismul:

Rezistența la inhibitorii PARP este o problemă frecventă în tratamentul unor cancere foarte agresive. Potrivit Medicalxpress, aici ar putea apărea valoarea practică a descoperirii: nu pornești neapărat de la un medicament complet nou, ci de la ideea de a face mai puternice terapiile care există deja.

La cancerul de sân triplu-negativ, nivelurile mici de TEX264 s-au legat de o supraviețuire mai bună

O analiză a datelor clinice de la 700 de paciente cu cancer de sân triplu-negativ, considerat cea mai agresivă formă, a arătat o diferență importantă. Pacientele cu niveluri scăzute de TEX264 au avut o șansă de supraviețuire pe 10 ani cu 28% mai mare decât cele cu niveluri ridicate ale proteinei.

Comparația este relevantă fiindcă vorbește despre același tip de cancer, dar cu evoluții diferite în funcție de această proteină. Sara Tribble, studentă doctorandă în Departamentul de Oncologie al Universității din Oxford, spune că rezultatul ar putea conta și în felul în care sunt alese tratamentele:

„Rezultatele sugerează că TEX264 este un posibil biomarker pentru a prezice supraviețuirea în rândul pacientelor cu cel mai agresiv subtip de cancer de sân, cel triplu-negativ cu deficit de reparare a ADN-ului, și ar putea, de asemenea, ghida tratamente mai personalizate pentru acestea.”

Ce înseamnă exact, în viitor, un nivel „ridicat” sau „scăzut” de TEX264 și cum va fi măsurat la paciente nu este deocamdată clarificat. Totuși, direcția este ușor de înțeles: dacă proteina poate indica din timp cine are un risc mai mare ca tumora să devină rezistentă, tratamentul ar putea fi ajustat mai personalizat.

Următorul pas nu este la pacientă, ci la studiile clinice

Deocamdată, descoperirea deschide drumul spre studii clinice care să verifice dacă medicamente deja aprobate, precum clorochina sau hidroxiclorochina, pot fi folosite împreună cu inhibitorii PARP pentru cancere agresive și rezistente. Nu este precizat un calendar exact pentru începerea acestor teste pe oameni.

Tira J. Tan, profesor asistent clinician și consultant senior în Divizia de Oncologie Medicală a Centrului Național de Cancer din Singapore, a explicat de ce rezultatul este important în clinică:

„Rezistența la inhibitorii PARP este una dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm în clinică atunci când tratăm cancerul. Studiul condus de NTU este important deoarece dezvăluie un mecanism de rezistență complet diferit, pe care celulele canceroase îl pot folosi pentru a «curăța» daunele induse de medicamente, menite să le ucidă.”

Descoperirea este cu atât mai relevantă în Singapore, unde incidența defectelor genetice asociate cu aceste tipuri de cancer este de aproximativ 3 ori mai mare decât media globală: 1 la 150 de persoane, față de 1 la 400-500 la nivel mondial. Într-un context în care tot mai multe cazuri de cancer sunt diagnosticate la persoane sub 50 de ani, fiecare pas care prelungește eficiența tratamentului are o greutate aparte.

Pentru pacientele care astăzi se lovesc de rezistența la tratament, ce se schimbă este mai ales orizontul de așteptare: nu o terapie nouă disponibilă imediat, ci o direcție concretă prin care medicii ar putea, după validarea în studii clinice, să recâștige răspunsul la medicamente în cancerele care acum scapă controlului.