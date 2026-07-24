O schimbare pe care multe paciente o așteaptă. Este vorba despre un portal numit „e-Sănătatea Mea”. Aici, programările și istoricul medical ar urma să stea în același loc, conform Legii nr. 157/2026, publicată în Monitorul Oficial.

Ce se schimbă pentru asigurați? Mai ales felul în care ajung la informațiile lor și la consultații. Platforma, parte din Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate, ar urma să fie implementată până la finalul verii 2026. Din trimestrul IV al anului 2026, adică între octombrie și decembrie, componenta de programări devine obligatorie. Obligația se aplică tuturor furnizorilor de servicii medicale aflați în contract cu CNAS.

Asta ar putea însemna, concret, mai puțin timp pierdut la telefon pentru o programare. Poate și o verificare mai simplă a datelor medicale personale, direct online. Portalul promite acces securizat la istoricul serviciilor medicale, la medicamente, la dispozitive medicale și la instrumente de monitorizare a sănătății.

Partea importantă este că obligația vizează toți furnizorii din sistemul public aflați în contract cu CNAS. Pentru cine încearcă des să prindă un loc la medic, miza este simplă. Programările ar trebui gestionate mai clar, cu mai multă transparență și, cel puțin pe hârtie, cu timpi de așteptare mai mici.

Obiectivele și etapele platformei „e-Sănătatea Mea”

Autoritățile au inclus noul portal în PIAS. Obiectivele declarate sunt simplificarea accesului la servicii, creșterea transparenței și o administrare mai bună a consultațiilor disponibile. Înainte de lansarea la nivel național, sistemul va trece printr-un proiect-pilot. Acesta este gândit să verifice dacă platforma funcționează și se integrează corect în infrastructura existentă.

Rămân însă câteva detalii practice nelămurite. Acestea contează mult în viața de zi cu zi. Nu este precizat cum se va face accesul în platformă. Nu știm dacă va exista și o aplicație de mobil sau doar un site web. De asemenea, nu este clar cum vor fi gestionate, concret, locurile disponibile ori listele de așteptare. După cum relatează Playtech, nu sunt lămurite nici interfața portalului și nici eventualele penalități pentru furnizorii care nu s-ar conforma după termenul-limită.

Rezervele legate de implementarea digitalizării în sănătate

Inițiativa vine pe linia digitalizării din sănătate, după pași precum cardul de sănătate și rețeta electronică. Doar că experiența de până acum a arătat și o parte mai puțin comodă: implementări cu sincope și probleme de funcționalitate.

Tocmai de aceea, promisiunea sună bine, dar succesul va depinde de funcționarea reală a platformei. Dacă sistemul merge stabil, pacientele ar putea avea mai mult control asupra propriului istoric medical. Ar avea și un traseu mai simplu până la consultație. Dacă apar blocaje tehnice, beneficiul promis se subțiază rapid.