La 38 de grade Celsius afară, interiorul unei mașini lăsate în soare a trecut de 50 de grade în doar câteva minute, într-un experiment filmat de Observator. Asta înseamnă că pericolul nu apare „după un timp”, ci aproape imediat, mai ales pentru un bebeluș sau un copil mic.

Concret, temperatura din mașină a pornit de la 34,5 grade Celsius și a urcat la 49,9 grade Celsius după doar câteva minute, iar senzorul termometrului s-a blocat, semn că valoarea reală a depășit 50 de grade. Diferența de cel puțin 15,4 grade față de punctul de plecare arată cât de repede se transformă habitaclul într-un spațiu periculos, chiar dacă afară sunt „doar” 38 de grade.

Pentru părinți, mesajul util e simplu: nu există o marjă sigură de câteva minute. Dacă cel mic rămâne blocat, fiecare minut contează. Iar dacă vezi un copil singur într-o mașină încinsă, nu e momentul pentru ezitare politicoasă, ci pentru reacție rapidă.

Un bebeluș de 4 luni a fost scos după ce jandarmul a spart geamul

Un astfel de caz s-a întâmplat recent în parcarea unui centru comercial din Alba Iulia, județul Alba. Un copil de doar patru luni a rămas blocat într-un autoturism din cauza unei defecțiuni tehnice. Mașina era supraîncălzită, iar soluția a fost una de urgență.

Jandarmul Gabriel Gavra Toma, tatăl unei fetițe de 4 ani și 5 luni, a luat o cheie de roți din mașina personală și a spart geamul autoturismului blocat. Nu din prima, ci după 5 lovituri. Detaliul spune mult despre cât de greu se deschide uneori o cale de acces, chiar și când ai un obiect solid la îndemână.

„Am luat din mașina personală cheia de roți. După 5 lovituri, geamul a cedat, ușile s-au deschis, iar mama și-a luat copilul în siguranță în brațe. Și eu sunt tată, am o fiică de 4 ani și 5 luni și… Mi s-a făcut pielea de găină pe mine”, a spus Gabriel Gavra Toma, jandarm.

Dacă te întrebi ce faci când nu ai un obiect potrivit la tine, regula practică rămâne aceeași: ceri ajutor imediat oamenilor din jur și suni de urgență. Într-o parcare de centru comercial, diferența poate veni de la un agent de pază, un jandarm, un șofer din apropiere sau cineva care are în mașină o unealtă utilă. Nu pierzi timp căutând părintele minute în șir, dacă înăuntru e deja foarte cald.

Primele semne nu arată „puțin rău”, ci o urgență reală

Pericolul cel mare la copii este că se supraîncălzesc mult mai repede decât un adult. Iar la bebeluși timpul de reacție e și mai scurt. Potrivit Observatornews, trei copii din Franța au murit în ultimele zile în mașinile părinților, un detaliu care arată că nu vorbim despre accidente imposibile, ci despre tragedii care se repetă.

Medicul pediatru Oana Mocanu, de la Marie Curie, a explicat clar care sunt riscurile medicale. E util să le recunoști din primele minute, nu când copilul devine apatic.

„Copiii pot avea semne de deshidratare, hipertermie, pot ajunge la semne de insolație, șoc termic, iar uneori pot ajunge la complicații precum decesul prin insuficiență multiplă de organe”, a spus Oana Mocanu, pediatru Marie Curie.

Tradus pe înțelesul oricărui părinte: dacă un copil a stat într-o mașină încinsă, nu aștepți să vezi „dacă își revine”. Hipertermia și șocul termic nu sunt episoade trecătoare pe care le rezolvi cu puțină aerisire. Scoți copilul imediat din mașină, îl duci într-un loc răcoros și ceri ajutor medical dacă observi semne de rău sau dacă expunerea a durat chiar și câteva minute într-o căldură intensă.

Ce poți face ca să previi o astfel de situație

Partea bună este că prevenția ține mai mult de rutină decât de gadgeturi sofisticate. Dacă pleci cu un bebeluș sau cu un copil mic, verifici de fiecare dată mașina înainte să o închizi, chiar și când oprirea pare scurtă. Și chiar dacă problema apare dintr-o defecțiune tehnică, cum s-a întâmplat la Alba Iulia, contează să ai în minte un plan simplu.

Mai exact: păstrezi telefonul la îndemână, nu în mașină, nu te bazezi pe ideea că „rezolvi imediat”, și te uiți unde sunt oamenii care te pot ajuta rapid dacă ușile se blochează. În parcări, cel mai apropiat sprijin poate fi personalul de securitate sau forțele de ordine din zonă. Iar dacă observi un copil blocat într-o mașină străină, reacția eficientă este să alertezi imediat adulții din jur și să suni la 112. Dacă există pericol evident, timpul pierdut e cel mai mare risc.

Dar merită reținut și ceva foarte practic: un geam nu se sparge întotdeauna ușor. În cazul din Alba Iulia au fost necesare 5 lovituri cu o cheie de roți. Asta înseamnă că, în loc să încerci haotic orice, ai nevoie de ajutor organizat și de cineva care poate interveni eficient.

Experimentul arată de ce „stau doar două minute” nu e o soluție

Reporterul Andreea Petrescu a arătat exact cât de repede se produce escaladarea temperaturii. Și partea cea mai neliniștitoare este viteza, nu doar valoarea finală.

„Vom face un experiment să vedem cât de tare și cât de repede se încălzește într-o mașină lăsată la soare. Acum, afară sunt 38 de grade, în mașină 34,5, punem termometrul aici și revenim după ceva timp. După doar câteva minute termometrul a ajuns la 49,9 grade și senzorul s-a blocat, este clar că a depășit 50 de grade”, a spus Andreea Petrescu, reporter Observator.

Iar lecția cea mai utilă pentru zilele foarte calde e asta: nu lași niciodată copilul singur în mașină, nici măcar pentru un drum scurt „până la casa de marcat” sau „doar cât iei ceva”. În experiment, interiorul a urcat de la 34,5 la peste 50 de grade în doar câteva minute, la o temperatură exterioară de 38 de grade Celsius. Iar pentru a te proteja de probleme pe caniculă, e important să știi și cum să te hidratezi corect. De asemenea, dacă vrei să vezi cum se pregătesc alte orașe, poți citi despre Parisul care își triplează rețeaua de răcire cu apă din Sena, un exemplu de adaptare la temperaturile ridicate. Pentru siguranța locuinței tale, îți amintim și sfaturi despre cum să verifici de ploșnițe înainte de despachetare la întoarcerea din vacanță.