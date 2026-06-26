Parisul pune în funcțiune una dintre cele mai mari rețele centralizate de răcire din lume: apă răcită cu ajutorul Senei ajunge deja în clădiri precum Muzeul Luvru și Grand Palais, iar planul este ca sistemul să se extindă masiv până în 2042. Pentru un oraș care a trecut recent prin valuri de căldură de până la 40,9°C, miza nu e deloc abstractă: mai puțină căldură acumulată între clădiri și mai mult confort în locurile în care oamenii chiar stau ore întregi.

Concret, Parisul dezvoltă o rețea subterană de aproximativ 120 de kilometri de conducte, administrată de compania Fraîcheur de Paris printr-un contract de concesiune de 20 de ani, în valoare de 2,4 miliarde de euro, început în 2022. Autoritățile vor să tripleze dimensiunea sistemului până în 2042, astfel încât să deservească peste 3.000 de clădiri din toate cartierele orașului. Diferența este mare: de la câteva repere importante și zone de afaceri conectate acum, la o infrastructură care ar urma să intre și în spitale, școli, creșe și cămine pentru persoane vârstnice.

Pentru oameni, aici se vede partea cea mai ușor de înțeles. Când o școală sau un spital este răcit printr-un sistem centralizat, dispare o parte din presiunea pusă pe aparatele individuale de aer condiționat, cele care scot aerul cald afară și încălzesc și mai mult strada. Dacă ai fost vreodată într-un oraș mare în plină caniculă, știi senzația: ieși dintr-un spațiu climatizat și te lovește un perete de căldură. Exact acel efect încearcă Parisul să îl reducă.

Răcirea urbană reduce consumul de energie

Specialiștii implicați în proiect spun limpede unde este avantajul față de soluțiile clasice.

„Rețeaua este mai eficientă decât utilizarea aparatelor individuale de aer condiționat. Acestea evacuează căldura în exterior și contribuie la încălzirea suplimentară a orașului. În schimb, sistemul centralizat limitează acest efect și reduce consumul total de energie.” Aer conditionat Daikin Sensira 2025 , 12 000 BTU , FTXC35E+RXC35E, Inverter, R32, Wi Fi Integra Cumpără acum

Asta contează mai ales în cartiere dense, cu mult beton și puțină umbră, unde efectul de insulă de căldură urbană face ca orașul să rămână fierbinte și seara. Iar când clădirile vizate nu sunt doar birouri, ci și creșe sau cămine pentru vârstnici, discuția nu mai este despre un lux urban, ci despre condiții suportabile pentru persoane vulnerabile.

Și da, acesta este genul de infrastructură pe care probabil îl vei observa indirect, nu spectaculos. Nu vezi o instalație instagramabilă la suprafață. Vezi însă un muzeu care nu mai trebuie să își reducă programul în același fel în zilele sufocante, o școală în care copiii pot sta în clase mai suportabile și un spital care nu se bazează pe zeci de unități individuale montate haotic.

Temperaturile extreme au determinat decizia

Franța s-a confruntat recent cu temperaturi extreme, iar la Paris s-au înregistrat până la 40,9°C. E genul de căldură care schimbă programul orașului: Muzeul Luvru din Paris, Franța, și-a redus programul de vizitare în timpul caniculei. Au existat și semnale mult mai dure despre pericolul temperaturilor mari, inclusiv cazuri tragice cu copii blocați în mașini.

Numai că proiectul nu a apărut peste noapte. Sistemul a fost gândit încă din anii ’90, tocmai ca răspuns la aceste episoade de căldură urbană. Asta spune ceva important și pentru alte orașe europene pe care poate le vizitezi vara: soluțiile bune nu se montează de pe o lună pe alta, mai ales când trebuie să sapi sub un oraș vechi și foarte aglomerat.

Potrivit Mediafax, apa răcită din Sena alimentează deja Muzeul Luvru, Grand Palais și mai multe zone de afaceri. Extinderea promisă până în 2042 ar schimba însă scara proiectului: de la clădiri-emblemă și birouri, la o rețea urbană care intră în viața de zi cu zi a familiilor, a copiilor și a persoanelor în vârstă.

Impactul asupra ecosistemului râului este redus

E una dintre întrebările firești. Dacă folosești apa unui fluviu pentru răcire, nu riști să afectezi ecosistemul? Monitorizările făcute până acum arată că variațiile de temperatură ale apei din Sena rămân în limitele impuse de normele de mediu.

„Impactul asupra ecosistemului este redus. Monitorizările arată că variațiile de temperatură rămân în limitele impuse de normele de mediu.”

Pe scurt, mesajul este că sistemul funcționează fără să împingă râul dincolo de limitele acceptate. Nu înseamnă impact zero, ci impact redus și urmărit constant, ceea ce e o diferență importantă când vorbim despre proiecte urbane mari.

Modelul parizian nu se poate copia la indigo

Parisul ar putea inspira și alte locuri afectate de temperaturi extreme, mai ales orașe europene în care verile au devenit vizibil mai grele. Dar specialiștii spun clar că modelul nu merge tras la indigo dintr-un loc în altul.

„Soluția poate deveni un model pentru orașele afectate de temperaturi extreme. Totuși, implementarea depinde de condițiile locale.”

Iar experții și ecologiștii insistă pe același punct: investițiile sunt foarte mari, este nevoie de cerere ridicată pentru răcire și de o infrastructură urbană compatibilă. Cu alte cuvinte, faptul că Parisul poate face asta nu înseamnă că orice oraș european poate porni mâine un proiect identic. Mai ales când vorbim despre 2,4 miliarde de euro și despre un orizont de 20 de ani.

Pentru tine, ideea utilă de luat de aici e simplă: când vezi orașe care investesc în confort termic colectiv, nu este doar „urbanism verde” spus frumos. Înseamnă școli mai suportabile vara, spitale mai bine pregătite și mai puțină căldură întoarsă înapoi pe stradă. Iar la Paris, ținta anunțată este clară: peste 3.000 de clădiri conectate până în 2042.