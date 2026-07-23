Arantxa Sanchez Vicario, fostă jucătoare de tenis și fost număr unu mondial, a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare pentru fraudă, după ce și-a acuzat fostul soț că i-a gestionat defectuos averea, lăsând-o cu datorii.

Peste 6 milioane de euro trebuie să plătească către o bancă din Luxemburg, după condamnarea din 2023. În același proces, fostul ei soț, Josep Santacana, a primit în primă instanță o condamnare mai grea, de 3 ani și jumătate de închisoare cu executare.

Miza reală nu stă doar în cifră, deși suma este uriașă. Stă în faptul că o sportivă cu o carieră construită la cel mai înalt nivel a spus că nu și-a gestionat niciodată singură finanțele și că a avut încredere totală în omul cu care a fost căsătorită 11 ani, din 2008 până în 2019. Ce rămâne după o astfel de ruptură nu este doar datoria, ci și șocul de a descoperi că siguranța pe care credeai că o ai nu mai există.

Cariera impresionantă a Arantxei Sanchez Vicario și impactul fraudei

Arantxa Sanchez Vicario și Josep Santacana au împreună doi copii. Fosta jucătoare s-a retras din tenis în 2004, după o carieră în care a câștigat trei titluri la Roland Garros și unul la US Open. Tocmai de aceea, cazul ei lovește într-o teamă foarte recognoscibilă: poți fi extrem de competentă într-o parte a vieții tale și, în același timp, complet vulnerabilă în alta.

Potrivit digisport.ro, ea a spus clar că nu s-a ocupat personal de bani și că a ajuns să suporte singură consecințele.

„Am avut încredere în el pentru că era tatăl copiilor mei. M-am îndrăgostit orbește, el chiar nu este persoana pe care o credeam. M-am concentrat pe tenis și nu mi-am gestionat niciodată singură chestiunile financiare pentru că nu știam cum.”

Încrederea în cuplu nu ține loc de contact minim cu propriile finanțe. În cazul ei, lipsa acestui contact a venit la pachet cu un proces penal, o datorie de peste 6 milioane de euro și cu sentimentul că toată povara a rămas pe umerii ei.

„Am avut încredere în soțul meu și banii au dispărut. Am rămas eu să suport întreaga povară. Mă supun, chiar dacă în adâncul sufletului meu, știu că am fost o victimă. A fost un șoc (n.r. să ajungă la tribunal).”

În povestea ei apare și impactul emoțional, despre care se vorbește prea puțin când vine vorba de bani în cuplu. Când încrederea se rupe la acest nivel, nu mai este doar o problemă contabilă, ci o cădere bruscă, mai ales când descoperirea vine odată cu un proces.

„A trebuit să merg la terapie pentru că nu-mi venea să cred. A fost ca și cum m-aș fi trezit dintr-un vis: «Nu mi se poate întâmpla mie asta»”

Semnalul pe care merită să nu-l ignori în relație

Din cazul Arantxei Sanchez Vicario se vede limpede un lucru: momentul în care unul dintre parteneri gestionează tot, iar celălalt nu știe aproape nimic, este deja un risc. Ea a spus că nu și-a administrat niciodată singură chestiunile financiare pentru că nu știa cum. Aici e punctul sensibil. Nu ai nevoie să controlezi tot, dar ai nevoie să nu fii complet în afara propriei tale vieți financiare.

Dacă te regăsești măcar puțin în ideea de „mă ocup eu de muncă, las pe altcineva cu actele și banii”, lecția ei e simplă: încrederea fără vizibilitate te poate lăsa fără protecție exact când ai mai mare nevoie de ea. Iar când apare șocul, să ceri ajutor, inclusiv terapie, nu este un detaliu secundar, ci o formă de sprijin real, așa cum a povestit și ea.

Pentru Arantxa Sanchez Vicario, sentința este concretă: are o condamnare de doi ani cu suspendare și obligația de a plăti peste 6 milioane de euro către o bancă din Luxemburg.