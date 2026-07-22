Multe seri se terminau cu telefonul în mână. Cu speranța că somnul vine singur. De aici, lucrurile se schimbă puțin. Pentru insomnia ocazională există trei gesturi simple, fără pastile, pe care le poți pune în practică imediat: o tehnică de respirație, mai puține ecrane înainte de culcare și mișcare ușoară.

Seara, unul dintre pașii cei mai clari este să lași smartphone-ul și tableta cu 30 de minute înainte de somn. Varianta recomandată merge până la capăt. Muți dispozitivele într-o altă cameră și înlocuiești alarma telefonului cu un ceas clasic.

Miza e foarte concretă. Când somnul se rupe des sau vine greu, a doua zi se vede în energie, răbdare și starea generală. În perioadele aglomerate, exact aici ajută soluțiile mici, pe care nu trebuie să le complici.

Respirația 4-7-8 induce o stare de calm

Una dintre tehnicile propuse pentru a adormi rapid este metoda 4-7-8. Inspiri pe nas 4 secunde. Îți ții respirația 7 secunde. Apoi expiri 8 secunde.

Metoda este descrisă ca având asupra creierului un efect similar unor medicamente. Încetinește ritmul cardiac și induce o stare de calm. Asta ar putea conta mai ales în serile în care simți că mintea încă aleargă, deși corpul e obosit.

Iar, potrivit Elle, partea practică face diferența. Tehnica are pași scurți, ușor de repetat, fără vreun echipament sau pregătire specială.

Ecranele ies din dormitor, mișcarea e blândă

A doua schimbare: renunțarea la ecrane înainte de culcare. Nu doar le lași deoparte, ci le muți efectiv în altă cameră. Un ceas clasic pentru alarmă taie și tentația ultimului scroll, și pe cea a primului gest de dimineață.

Mișcarea de seară poate ajuta și ea, dar doar dacă rămâne ușoară. Yoga sau întinderile făcute înainte de culcare pot favoriza instalarea somnului. Exercițiile intense trebuie evitate. Acestea ridică ritmul cardiac și nivelul de energie, adică exact opusul a ce vrei în acel moment.

Somnul prost s-ar putea lega uneori de stres. Alteori, cauza ar putea fi medicală. Când apar probleme de sănătate, precum dificultățile de respirație în somn, este recomandat un consult medical, nu doar încercări repetate acasă.