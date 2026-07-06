Alexandra Stan a intrat pe ultima sută de metri înainte de venirea pe lume a fetiței ei, Eva, cu un moment pe care nu l-a bănuit deloc: iubitul ei, Ștefan Oprea, i-a organizat un baby shower surpriză, iar artista a ajuns la locație convinsă că merge să filmeze o reclamă.

În cifre, la petrecere au fost aproximativ 30 de prieteni, iar printre ei s-a aflat și INNA, prietenă apropiată a Alexandrei Stan. Pentru multe viitoare mame, detaliul care contează aici nu e doar petrecerea în sine, ci ideea de sprijin real înainte de naștere: oameni care se adună în jurul tău exact când emoțiile încep să se simtă mai apăsat.

Alexandra Stan a confirmat în luna martie că este însărcinată cu primul copil, iar acum vorbește mult mai deschis despre felul în care se schimbă starea aceea dintre bucurie, teamă și pregătiri practice. Dacă ai trecut și tu prin perioada în care te trezești noaptea și faci liste mentale despre cum va arăta viața cu un nou-născut, e foarte ușor să te regăsești în ce povestește ea.

În postarea în care a arătat imaginile de la eveniment, artista a lăsat și mesajul care spune, poate, cel mai bine unde se află acum emoțional: între recunoștință și sentimentul că începe un capitol complet nou.

„Cea mai frumoasă surpriză! Eva’s baby shower! Vă mulțumesc din suflet tuturor celor prezenți și celor care au „complotat” cu Ștefan, cu sora mea, cu Monica și cu Elenush! Ați reușit să creați un moment memorabil pentru mine și Eva! Vă iubesc! Cred că oficial putem spune că am intrat în my „motherhood era.”

Frica aceea de noapte pe care multe femei o recunosc imediat

Ce face povestea asta „relatable” nu e doar decorul de sărbătoare, ci partea pe care multe femei o spun doar celor foarte apropiate: gândurile de la 2 noaptea. Alexandra Stan descrie exact genul acela de scenariu repetat în minte, când încerci să pui ordine într-o rutină pe care încă nu ai trăit-o, dar care vine foarte curând.

„Am început să fiu din ce în ce mai conștientă de ce urmează să se întâmple. Mă trezesc uneori noaptea și stau pe marginea patului, făcându-mi în cap un scenariu de cum va arăta traseul bebe-biberon-alăptat-pat atunci când mă voi trezi noaptea. În același timp mă simt melancolică, pentru că deși a fost o perioadă cu provocări, a fost cea mai frumoasă și specială din viața mea. Și parcă uneori nu vreau să se termine!”

Aici e și partea utilă pentru tine, dacă ești într-o perioadă asemănătoare: să ai emoții nu anulează bucuria, iar bucuria nu anulează oboseala anticipată. Pot coexista. Alexandra Stan vorbește exact despre amestecul acesta, fără să înfrumusețeze inutil lucrurile.

Ajutorul din familie nu a fost simbolic, ci foarte concret

În pregătirile de dinaintea nașterii, artista nu s-a bazat doar pe entuziasm. Mama ei a ajutat-o cu selecția lucrurilor pentru bebeluș, iar sora ei, care are o fetiță de 2 ani și jumătate, i-a fost aproape pe parcursul sarcinii. Pentru cine citește asta din mijlocul propriilor liste cu cumpărături, e un „reminder” bun: nu trebuie să alegi totul singură (și nici să știi tot din prima).

Potrivit Elle, Alexandra Stan se așteaptă ca mama ei să stea alături de ea în primele săptămâni după naștere. Iar după aceea ia în calcul și un sprijin plătit, dar într-o formulă clar delimitată, de program de zi, nu permanentă.

„Da. Mama ne-a ajutat și ea chiar și cu selecția de lucruri pentru bebelină. Sora mea are o fetiță de 2 ani și jumătate și m-am sfătuit foarte mult și cu ea pe tot parcursul sarcinii. La început o să vină mama să îmi fie alături în primele săptămâni, apoi vedem cum decurg lucrurile. Cred că după 2-3 luni vom avea nevoie de o bonă, deși nu mă văd genul de mamă cu bonă internă. Nu știu de ce. Cred că un 9 „to” 5 „nanny” pentru început va fi de ajuns. Dar vedem. Nu vreau să îmi creez așteptări prea mari.”

Dacă ești în faza în care te întrebi cum ceri ajutor fără să simți că „nu te descurci”, declarația asta spune destul de bine ceva esențial: poți gândi ajutorul în etape. Întâi familia, apoi vezi cum arată ritmul casei și, abia după 2-3 luni, iei o decizie despre o bonă cu program 9-17. E o variantă foarte practică, mai ales dacă nu te vezi din start cu ajutor permanent în casă.

Ștefan Oprea a contat tocmai prin echilibru

În toată perioada asta, Alexandra Stan spune că partenerul ei a fost omul care a ținut lucrurile așezate când ea simțea că îi scapă din mână. Ștefan Oprea este toboșarul din trupa cu care artista cântă în concerte și, așa cum spune ea, este mai tânăr decât ea. Dar fix aici apare detaliul care i-a schimbat percepția despre relație.

În imaginile video distribuite de artistă se vede foarte clar și energia din jurul lor: o surpriză gândită cu oameni apropiați, nu doar un eveniment „de bifat” înainte de naștere.

„Ștefan a fost lângă mine și este mereu lângă mine. Cel mai tare m-a impresionat faptul că, deși el este mai mic decât mine, m-a echilibrat foarte mult. M-a făcut să fiu mai sigură pe mine. Chiar și când credeam că lucrurile scapă de sub control, el era acolo și mă ajuta să am încredere în tot procesul. Și mi-a demonstrat că are calitățile unui tată. Cred că asta m-a și atras la el”, a spus Alexandra Stan.

Pentru multe cupluri, partea asta e probabil cea mai valoroasă din toată povestea: nu gestul spectaculos în sine, ci faptul că sprijinul partenerului se vede în lucrurile mici și repetitive, mai ales când anxietatea începe să urce. Iar Alexandra Stan tocmai asta descrie, fără să idealizeze excesiv perioada.

Data estimată a nașterii micuței Eva nu a fost anunțată, la fel cum nu au fost oferite public detalii despre stilul decorului de la „baby shower”, sfaturile specifice primite de la sora ei, produsele alese pentru bebeluș sau principiile de „parenting” pe care artista crede că le va urma. Ce se știe clar, însă, este că Alexandra Stan a confirmat sarcina în luna martie, a anunțat că așteaptă o fetiță pe nume Eva și că primele săptămâni după naștere le vede alături de mama ei, cu varianta unei bone 9 „to” 5 după 2-3 luni.