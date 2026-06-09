Alexandra Stan, aflată în al treilea trimestru de sarcină la 36 de ani, va naște prin cezariană din cauza unei afecțiuni rare. Artista a fost diagnosticată cu placenta praevia, o condiție medicală care face imposibilă nașterea pe cale naturală.

Te-ai gândit vreodată cum e să îți faci planul perfect pentru naștere, iar corpul tău să aibă cu totul altă agendă? Ei bine, situația artistei ne amintește că, uneori, cea mai bună decizie pentru tine și bebelușul tău este să lași medicii să preia controlul. Renunțarea la așteptările inițiale aduce, de cele mai multe ori, liniște.

Să fim sincere, primele luni de sarcină vin mereu cu o doză uriașă de anxietate. Tocmai de aceea, cântăreața a ales să țină totul secret în primele patru luni, așteptând ca analizele să confirme că fătul se dezvoltă bine. Iar teama de a pierde sarcina a fost cât se poate de reală în acea perioadă extrem de delicată.

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Un diagnostic rar și o schimbare de perspectivă

Așa cum aflăm dintr-un material publicat recent de Unica, afecțiunea de care suferă artista presupune poziționarea placentei exact între făt și colul uterin.

Lucrurile nu merg mereu conform planului.

Dar ea a ales să privească situația dintr-un unghi complet diferit, mult mai blând cu ea însăși.

„Eu am această afecțiune. De fapt, eu o numesc specializare, această deosebire, unicitate, care se numește placenta praevia.” – Alexandra Stan, artistă

Până la urmă, adaptabilitatea este prima lecție de parenting pe care o primim. Chiar dacă și-ar fi dorit o naștere pe cale naturală, operația de cezariană a rămas singura opțiune sigură după o monitorizare medicală atentă.

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Numele ales ascunde o semnificație puternică

Dincolo de provocările medicale, perioada aceasta a venit și cu momente de inspirație emoționantă. Căutând în „Dicționarul tuturor bolilor” cuvinte care simbolizează viața, viitoarea mamă a găsit exact ce avea nevoie pentru fetița ei.

„Am căutat ce cuvinte înseamnă viață și am găsit Eva și am zis că este numele perfect pentru că, în primul rând, e scurt, e puternic, e feminin și e mama tuturor, și am zis că ăsta este.” – Alexandra Stan, artistă

Fetița urmează să vină pe lume în curând, sub atenta supraveghere a medicilor. Următorul pas major pentru artistă este chiar programarea intervenției chirurgicale și pregătirea bagajului de maternitate pentru ziua cea mare.