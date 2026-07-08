Dacă ai zile în care sari din „call” în „call”, lucrezi la laptop și abia seara îți dai seama că te-ai ridicat foarte puțin, studiul acesta merită ținut minte. Cercetarea sugerează că perioadele lungi de stat jos, neîntrerupte, de cel puțin 30 de minute, sunt asociate cu un risc mai mare de deces cauzat de cancer. Iar pauzele mici, chiar banale, par să conteze.

30 de minute sau mai mult petrecute jos, fără întrerupere, au fost legate de un risc mai mare, în timp ce oamenii care s-au ridicat regulat, fie și doar ca să stea puțin în picioare sau să meargă câțiva pași, au avut un risc mai mic de deces din cauza cancerului. Aici este partea utilă pentru rutina de birou: doi oameni pot sta jos același număr total de ore într-o zi, dar cel care își fragmentează mai des sedentarismul ar putea ieși mai bine.

Asta nu înseamnă că statul pe scaun provoacă direct cancer. Studiul vorbește despre o legătură, nu despre o cauză dovedită. Este o diferență importantă, mai ales când vezi titluri alarmiste. Dacă vrei varianta practică, mesajul este mult mai simplu: nu aștepta să faci o oră de sport ca să compensezi o zi întreagă înțepenită. Ridică-te des.

Un minut sau două de mișcare pot reduce riscul

Sugestia principală din cercetare este foarte realistă: să te ridici și să te miști un minut sau două la fiecare 20-30 de minute. Nu vorbim despre exerciții complicate. Mersul până să îți iei o băutură, câțiva pași prin casă, statul în picioare în timpul unui apel telefonic sau o scurtă plimbare până la imprimantă intră în aceeași logică.

Și tocmai asta face ideea ușor de pus în viața reală. Dacă lucrezi la birou, poți lega pauza de ceva ce faci deja: când primești un apel, când termini un „mail” mai lung, când îți umpli sticla cu apă. Dacă lucrezi de acasă, poți să îți pui laptopul pe pauză un minut și să faci turul camerei. Mic, dar repetat.

Potrivit Medicalxpress, unele relatări au pus accent pe o reducere de 20% a riscului de deces din cauza cancerului. Este bine să știi cum se citește cifra asta: este o diferență relativă. În exemplul dat de cercetători, ar însemna o scădere de la aproximativ cinci la patru decese la 100 de persoane. Pentru o singură persoană, schimbarea poate părea modestă. La nivel de populație, însă, devine relevantă.

Ce poți lua din studiu fără să intri în panică

Partea cea mai sănătoasă, sincer, este să nu transformi cercetarea într-o sperietură. Studiul nu spune că dacă ai avut o săptămână aglomerată și ai stat mult jos, ai făcut ceva ireparabil. Spune că un tipar repetat, cu perioade lungi și neîntrerupte de ședere, merită întrerupt. Iar asta este o veste bună, fiindcă vorbim despre o schimbare mică și accesibilă.

Cercetătorii au încercat să reducă și o problemă frecventă în astfel de analize: posibilitatea ca unele persoane să fi stat mai mult jos fiindcă deja se simțeau rău înainte de diagnostic. De aceea au exclus primii doi ani de date din studiu. Nu rezolvă toate întrebările, dar face legătura analizată ceva mai atentă.

Există și limite clare. Datele au venit din UK Biobank, o resursă valoroasă pentru cercetare, dar participanții tind să fie mai sănătoși și mai înstăriți decât populația generală. Asta înseamnă că rezultatele s-ar putea să nu se potrivească la fel pentru toată lumea, inclusiv pentru persoanele tinere cu risc inițial mai mic de cancer, pentru persoanele cu dizabilități sau pentru cei care au locuri de muncă fizice active.

Întrebările la care studiul nu răspunde încă

Dacă te întrebi ce tipuri de cancer sunt cele mai influențate, studiul nu intră aici în detaliu. El analizează decesele cauzate de cancer în general, nu forme specifice, care se pot comporta diferit. Nici diferențele între femei și bărbați nu sunt lămurite în informațiile disponibile aici.

Nici obiceiurile pe termen foarte lung nu pot fi citite perfect din aceste date. Măsurătorile activității au fost colectate pe o perioadă relativ scurtă, iar asta s-ar putea să nu reflecte fidel cum trăiește cineva ani la rând. Cu alte cuvinte, studiul este util ca semnal și ca punct de pornire pentru o rutină mai bună, nu ca verdict individual.

Dacă vrei să iei ceva concret cu tine de aici, alege o regulă simplă pentru azi: ridică-te la fiecare 20-30 de minute și mișcă-te unul-două minute. Atât. Nu înlocuiește mișcarea regulată, dar o completează foarte bine. Și, dintre toate schimbările de „wellness” pe care le tot amânăm, asta chiar este una pe care o poți începe între două „mailuri”.