Primele semne ale bolii Alzheimer s-ar putea manifesta mai devreme decât credeam și nu ar începe neapărat cu uitarea. O cercetare publicată în revista Nature Communications de către oamenii de știință de la Texas A&M Health sugerează că dificultatea de a vă adapta la schimbări, adică flexibilitatea cognitivă redusă, poate apărea cu luni înaintea problemelor de memorie.

Această descoperire mută atenția de la întrebarea clasică „uită unde și-a pus cheile?” la una mai subtilă: cât de ușor reușește o persoană să schimbe o regulă, un obicei sau un mod de a face lucrurile atunci când situația o cere. Studiul a fost realizat pe un model animal de boală Alzheimer numit 5xFAD, ceea ce înseamnă că rezultatele nu reprezintă un diagnostic pentru viața de zi cu zi, dar oferă un indiciu valoros despre aspectele pe care medicii le-ar putea investiga mai devreme.

Flexibilitatea cognitivă, semnal înainte de problemele de memorie

Modelele animale 5xFAD dezvoltă plăci de beta-amiloid, una dintre caracteristicile cheie întâlnite la pacienții umani. În teste de „învățare prin inversare”, animalele afectate au continuat să urmeze o regulă veche chiar și după ce aceasta nu mai era recompensată. Cele sănătoase s-au adaptat rapid.

Un aspect important, dacă vă gândiți la dumneavoastră sau la cineva drag: problemele de flexibilitate cognitivă au fost observate cu luni înainte ca animalele să arate deficite de memorie spațială, adică înainte să apară dificultăți legate de reținerea locului unde se află lucrurile. Față de semnul pe care mulți îl asociază automat cu Alzheimer, pierderea memoriei, studiul mută posibilul semnal de alarmă mai devreme în timp.

„Am constatat că această funcție a fost afectată înainte de a putea detecta deficite în memoria spațială.” eBook Magia mintii. Neurostiinta manifestarii si transformarea totala - James R. Doty Cumpără acum

Citatul îi aparține lui Jun Wang, Ph.D., profesor de neuroștiințe la Colegiul de Medicină Naresh K. Vashisht, Universitatea Texas A&M Health.

Semnele de adaptare, esențiale în viața de zi cu zi

Studiul nu descrie comportamente umane concrete, prin urmare nu ar fi corect să transformăm aceste rezultate într-o listă rigidă de simptome. Pe baza direcției cercetării, semnalul urmărit ține de adaptare, nu de memorare.

O persoană poate să nu uite neapărat lucruri, dar să îi fie mai greu să schimbe mersul lucrurilor când regula se modifică. Poate rămâne blocată într-un mod vechi de a rezolva o sarcină. Poate repeta aceeași variantă chiar când nu mai funcționează. Aceasta este o diferență subtilă pe care mulți ar putea să o pună pe seama oboselii sau a stresului.

De aceea, mesajul util este să observați tiparul, mai ales dacă schimbarea persistă. Un episod izolat nu este semnificativ. O dificultate repetată de adaptare, apărută în timp, este genul de detaliu pe care merită să îl notați și să îl menționați la o evaluare medicală, dacă va fi cazul.

Importanța diagnosticării timpurii în Alzheimer

În boala Alzheimer, timpul contează. Jun Wang explică de ce:

„Un lucru asupra căruia majoritatea oamenilor din domeniu sunt de acord este că diagnosticul precoce este extrem de important. Boala Alzheimer este progresivă. Neuronii continuă să degenereze în timp. Dacă putem identifica boala mai devreme, atunci tratamentul are o șansă mult mai mare de a ajuta.”

Aceasta este miza reală pentru familii: a câștiga timp, nu doar a pune mai repede un nume pe o problemă. Timp pentru investigații mai precise, pentru decizii medicale mai rapide și, ideal, pentru intervenții care să încetinească evoluția bolii și să păstreze mai multă autonomie în viața de zi cu zi.

Mecanismul cerebral oferă speranță pentru tratamente viitoare

Cercetătorii au identificat o activitate anormal de mare în cortexul prefrontal medial și o activitate redusă a interneuronilor colinergici, celule implicate în învățare și adaptare comportamentală. Pe baza datelor de la Medicalxpress, aici nu vorbim doar despre observarea unui comportament, ci și despre un circuit cerebral care pare dereglat.

Partea promițătoare vine după aceasta: o intervenție țintită care a redus activitatea excesivă a circuitului cerebral supraactiv a îmbunătățit flexibilitatea cognitivă, a restabilit modelele normale de activitate cerebrală și a redus acumularea de beta-amiloid. Beneficiile au persistat și după oprirea tratamentului. Față de simpla constatare că ceva nu funcționează corect, acesta este pasul care arată că modificarea respectivă ar putea fi influențată.

Ce informații utile ne oferă studiul acum

Cel mai important detaliu de reținut este acesta: studiul a fost realizat pe modele animale. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a vedea dacă același tipar apare și la oameni. Asta înseamnă că nu există, deocamdată, un test pentru publicul larg prezentat aici care să măsoare flexibilitatea cognitivă și să indice precoce Alzheimer.

Jun Wang speră însă ca, pe viitor, testele de flexibilitate cognitivă să completeze evaluările diagnostice deja folosite. Nu a fost anunțat un termen, astfel că nu există o dată la care astfel de teste ar ajunge în cabinete.

Până atunci, cea mai bună idee este simplă: fiți atenți la schimbări subtile și persistente în felul în care dumneavoastră sau cineva apropiat vă adaptați la reguli noi, la schimbări de rutină sau la situații care cer o altă strategie. Nu pentru a vă alarma, ci pentru a avea un detaliu concret de urmărit. Uneori, exact lucrurile mici, observate la timp, pot schimba discuția de mai târziu.

Această direcție de cercetare vine într-un moment în care medicina caută tot mai clar semne timpurii și diagnostice mai precise pentru disfuncțiile cognitive, inclusiv înainte ca uitarea să devină evidentă.