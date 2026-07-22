Pastele proteice pot salva serile aglomerate dacă alegi varianta care nu sacrifică textura.

Pastele proteice care combină făina de grâu cu leguminoase se apropie de gustul clasic. Un test realizat de Bonappetit a pus pe primul loc Banza Wheat Protein Pasta.

Pastele tradiționale au circa 7-8 grame de proteină per porție. Variantele proteice urcă la 10-20 de grame. Diferența contează mai ales în serile aglomerate. Când vrei ceva rapid, dar care să țină mai bine de foame. Eticheta promite mult. Însă textura decide dacă produsul ajunge din nou în cămară.

Miza e simplă. Pastele pe bază exclusivă de năut sau linte au adus până acum mai multă proteină. Dar, de multe ori, și un gust distinct. Acesta nu seamănă cu farfuria clasică pe care o cauți. Noua generație merge pe o formulă hibridă. Combină făina de grâu și proteinele vegetale, tocmai ca să păstreze senzația familiară la mestecat.

Autoarea testului de la Bonappetit a rezumat problema pe care multe dintre noi o știm deja.

„Deși majoritatea pastelor proteice disponibile pe scară largă au un gust decent, de multe ori nu reușesc să-mi satisfacă pofta pentru cele autentice.” Sapun scrub cu Aloe Vera si samburi de masline 110g - Helmos Cumpără acum

Câștigătoarea testului, Banza Wheat Protein Pasta, aduce 13 grame de proteină la o porție de două uncii. Adică aproximativ 57 g. Ingredientul principal este făina de grâu semolina. Acesta este un detaliu important, fiindcă linia originală a mărcii era fără gluten. Alegerea grâului schimbă experiența din farfurie.

Explicația este destul de clară, potrivit Bonappetit. Adaosul de făină de grâu ajută pastele să rămână elastice și ferme la mestecat. Și să aibă un gust neutru. Acestea sunt exact cele trei lucruri care lipsesc adesea din variantele foarte bogate în proteină.

Barilla Protein+ se apropie de gustul clasic

Barilla Protein+, un produs aflat pe piață de peste 20 de ani, a fost varianta care s-a apropiat cel mai mult de gustul pastelor clasice. Are însă cel mai mic aport proteic dintre opțiunile de top testate: 10 grame per porție. Față de Banza, diferența este de 3 grame de proteină. Față de o porție clasică de paste, tot rămâne peste nivelul obișnuit.

Autoarea testului a punctat foarte direct ce a contat aici.

„Dintre toate pastele proteice pe care le-am încercat, Barilla Protein+ a avut, de departe, cel mai asemănător gust cu pastele «obișnuite», cu acea textură clasică al dente și fără niciun gust ciudat ulterior.”

Brami a intrat și ea între opțiunile de top. Este produsă în Italia și combină grâul durum cu fasole lupini. O porție oferă 12 grame de proteină și 5 grame de fibre. Asta înseamnă cu 2 grame mai multă proteină decât Barilla Protein+ și cu 1 gram mai puțin decât Banza.

La polul opus, Kaizen a arătat de ce cifra de pe ambalaj nu este de ajuns. Avea cel mai mare conținut proteic: 20 de grame de proteină și 15 grame de fibre per porție. Dar a fost descalificată din cauza gustului și texturii considerate neplăcute. Cu alte cuvinte, 20 de grame sună excelent pe hârtie. Însă dacă produsul nu seamănă cu pastele pe care vrei să le mănânci, avantajul rămâne teoretic.

Cum alegi o variantă pe care chiar o mănânci din nou

Primul filtru este baza produsului. Variantele care păstrează făina de grâu în compoziție par să aibă o textură mai bună. Stau mai bine decât cele construite doar pe leguminoase sau izolate proteice din mazăre. Noile produse hibride, care combină ingrediente, merg exact în această direcție.

Al doilea filtru este raportul dintre gust și proteină. Barilla Protein+ coboară la 10 grame per porție, dar a fost cea mai apropiată de pasta clasică. Banza urcă la 13 grame și câștigă testul tocmai fiindcă păstrează mai bine echilibrul. Brami rămâne la mijloc, cu 12 grame de proteină.

Ultimul filtru este unul foarte practic. Nu te lăsa condusă doar de maximul de pe etichetă. Exemplul Kaizen spune destul: 20 de grame de proteină nu au compensat un gust și o textură care au scos produsul din cursă. Când vrei o cină rapidă, produsul bun este cel pe care îl termini cu plăcere, nu cel care doar bifează o cifră mai mare.

Accentul nu mai cade doar pe macronutrienți, ci pe compromisurile pe care ești dispusă să le faci în farfurie. Noile formule par, în sfârșit, mai aproape de o soluție realistă pentru mesele de zi cu zi.