Secrete stiute de putini oameni ca sa ai o silueta de invidiat toata viata

Sa slabesti pana la greutatea corporala dorita si sa-ti mentii mai apoi silueta respectiva toata viata este idealul oricarei femei. Insa nu este un ideal irealizabil, dimpotriva! Iata ce trebuie sa faci ca sa-ti mentii silueta de invidiat toata viata!

Odata ce ai slabit, nu mari aportul caloric!

Indiferent ca ai slabit tinand un regim indelungat, sanatos si facand sport, sau ai recurs la diete mai dure, daca vrei sa-ti mentii greutatea corporala dobandita trebuie sa ai mare grija la aportul caloric. In procesul de slabire, ritmul metabolismului incetineste, motiv pentru care arderile sunt mai lente. Daca incepi sa oferi organismului mai multe calorii decat in perioada de regim, lentoarea metabolica va face ca acele calorii sa redevina depozite de grasime. Din acest motiv, odata incetata cura de slabire, trebuie avut grija la aportul caloric. Gandeste-te, totodata, ca dincolo de numarul de calorii primite conteaza, mai ales, calitatea lor!

Cu cat iti mentii greutatea mai mult timp cu atat sansele de reusita sunt mai mari

Ideal este ca slabitul sa aiba loc prin metode sanatoase, cum ar fi un regim echilibrat si sport. Odata ce ai ajuns la greutatea dorita, fa tot posibilul sa ti-o mentii cat mai mult timp. Cu cat reusesti sa ai aceeasi silueta o perioada mai lunga de timp, cu atat organismul tau se va obisnui cu greutatea respectiva si va putea sa o mentina mai mult timp.

Fa miscare in fiecare zi

Persoanele care cred ca isi pot mentine silueta dupa o cura de slabire fara sa depuna efort fizic zilnic, se insala amarnic! O silueta de invidiat, mai ales dupa varsta de 30 de ani, nu se mentine fara activitate fizica, fara miscare zi de zi. Acest lucru nu presupune neaparat mersul la sala zilnic, ci un stil de viata mai activ. Mergi pe jos mai mult, coboara la o statie sau doua inainte de casa si mergi distanta pe jos, alege sa urci pe scari, nu cu liftul, nu mai lua masina sau taxiul cand te duci la cumparaturi (daca stii ca nu ai multe de carat), plimba-te cand vorbesti la telefonul mobil, nu mai sta pe scaun, iesi la plimbare in parc seara, in loc sa te uiti la televizor, ia-ti un caine si plimba-l zilnic. Acestea sunt doar cateva mici trucuri care te pot ajuta sa fii mai activa si sa-ti mentii silueta mai mult timp.

Tonifica-ti masa musculara

Cumpara-ti doua gantere si fa macar 20 de minute de exercitii pe zi, cu ele, in casa. Masa musculara este esentiala pentru arderea calorica. Cu cat mai multi muschi, cu atat arzi mai multe calorii. Din acest motiv barbatii slabesc mai repede decat femeile: pentru ca au mai multa masa musculara. Nimeni nu spune ca trebuie sa obtii bratele sculptate ale Madonnei, dar trebuie sa iti tonifici trupul. Ridica ganterele, fa abdomene, genoflexiuni, fandari, chiar flotari. Cateva minute de exercitii pe zi, in casa, iti accelereaza arderile. Mai mult, daca faci exercitii de intarire a masei musculare chiar si de doar trei ori pe saptamana iti poti face corpul sa arda cu 100 de calorii mai mult in fiecare zi. Asadar, mentine-ti tonusul muscular si, acolo unde este nevoie, dezvolta-ti musculatura. In felul acesta nu vei ajunge la 50 de ani cu aspectul de “carne lasata”.

Mananca “mai mediteranean”

Dieta mediteraneana este sanatoasa pentru inima, dar si foarte eficienta in a-ti mentine un ritm metabolic alert, au descoperit nutritionistii. De altfel, prelungeste si speranta de viata. Nu degeaba grecii si italienii traiesc, in medie, mai mult decat romanii. Asadar, creste-ti aportul zilnic de fructe, de legume, de cereale integrale, de seminte, de peste si de ulei de masline. Oamenii de stiinta au descoperit ca cei care au o alimentatie ce contine aceste produse ard cu 20% mai multe calorii decat cei care ofera organismului aceste mancaruri sanatoase.

Ia-ti un cantar bun si stabileste-ti “pragul critic”

In primul rand, cumpara-ti un cantar de calitate care sa te tina in timp. Nu te mai cantari doar pe la prieteni pe acasa pentru ca se prea poate sa existe decalaje. Ia-ti propriul tau cantar si bazeaza-te pe el, fara a deveni insa obsedata cu cantaritul zi de zi. O data la doua saptamani este suficient. Stabileste-ti totodata un “prag critic” al greutatii corporale. Este firesc ca in timp sa pui sau scazi doua-trei kilograme. O astfel de oscilatie este naturala, mai ales la schimbarea anotimpurilor. Insa stabileste-ti un prag critic care, daca il atingi, sa te determine sa iei masuri. Acest prag critic al greutatii corporale poate consta intr-o ingrasare patru-cinci kilograme, spre exemplu. Nu este insa o regula, fiecare persoana in parte cunoscandu-si mai bine organismul, motiv pentru care trebuie sa-si stabileasca de una singura “pragul critic” de la care sa intre la un regim sanatos de slabire pentru redobandirea greutatii corporale obisnuite.

Tot ce se spune despre micul dejun este adevarat!

Toti nutritionistii si toate studiile atrag atentia asupra importantei micului dejun! De altfel, 78% din persoanele care se mentin de-a lungul vietii nu sar peste micul dejun. Asadar, daca nu ai acest obicei alimentar, introdu-l in viata ta de zi cu zi. Nu pleca de acasa fara sa mananci micul dejun. Ar trebui sa fie, de altfel, cea mai copioasa masa a zilei.

Respecta regula 80/20

Sa treci prin fiecare zi fara sa-ti indeplinesti o pofta culinara este aproape imposibil. Dar nici nu este recomandat sa faci asta! Nutritionistii chiar incurajeaza satisfacerea unor pofte culinare atata timp cat respectam regula 80/20: mai exact, 80% din timp mancam “ceea ce trebuie”, iar 20% din timp ne delectam cu “ceea ce poftim”. Asadar, daca chiar ti-e pofta de o negresa, nu este moarte de om daca o zi pe saptamana te rasfeti cu negresa intreaga. La fel cum nu strica nici daca mananci o bucatica de ciocolata in fiecare zi (o bucatica, un cub, nu mai mult), mai ales in prima parte a zilei. Incearca pe cat posibil sa mananci sanatos, putin cantitativ, fara sa-ti infranezi toate poftele culinare. Respectand regula 80/20 o sa-ti poti mentine silueta de invidiat mai mult timp, fara a fi nefericita pentru ca nu poti manca macar din cand in cand ceea ce-ti pofteste inima.