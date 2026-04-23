Actrița Zoë Kravitz a fost surprinsă recent pe străzile din Londra, oferind o adevărată lecție de stil pentru zilele imprevizibile de primăvară. Mutată de ceva vreme din Brooklyn, ea pare să se fi adaptat perfect la vremea capricioasă a capitalei britanice, demonstrând cum poți rămâne șic indiferent de gradele din termometru.

De la Brooklyn la Londra

După o perioadă lungă petrecută în Brooklyn, Kravitz s-a mutat la Londra alături de iubitul ei, Harry Styles. Iar adaptarea la noul climat pare să vină la pachet cu soluții vestimentare ingenioase, mai ales că vremea londoneză, chiar și primăvara, este mult mai rece decât cea din New York. Actrița a fost văzută singură, pregătită pentru orice fel de provocare meteorologică.

Lecția de stil pentru primăvara înșelătoare

Dar cum te îmbraci, pe bune, când într-un minut e soare și cald, iar în următorul bate un vânt tăios? V-ați pus vreodată întrebarea asta? Zoë Kravitz are răspunsul: o extravaganță de straturi suprapuse. Piesa de bază a ținutei sale a constat dintr-un tricou gri-cărbune cu imprimeu grafic, o pereche de pantaloni gri largi și mocasini din piele întoarsă maro. Peste tricou, actrița a adăugat un cardigan negru și o jachetă maro, tot din piele întoarsă. Pentru a se proteja complet, a venit pregătită cu un fes gri mulat și o eșarfă roșu aprins (o pată de culoare binevenită în peisajul urban).

Recomandari Cele 5 elemente care definesc stilul unic al lui Zoë Kravitz

Practic, o soluție pentru orice temperatură.

Accesoriul cheie care face diferența

Până la urmă, pe parcursul unei zile cu vreme atât de schimbătoare, inevitabil va trebui să renunți la unele dintre straturi. Aici intervine piesa de rezistență. Având la îndemână geanta neagră Amber de la The Row, realizată din material textil împletit, Kravitz are suficient spațiu pentru a depozita accesoriile de iarnă atunci când soarele își face apariția. Poate că exact acesta este cel mai important accesoriu într-o zi de primăvară capricioasă.