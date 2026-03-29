Zendaya a pus capăt seriei de ținute albe, pur și simplu imaculate, pe care le-a afișat în turneul de promovare pentru filmul „The Drama”. Vineri, la Roma, actrița a ales o pereche de pantofi negri Christian Louboutin So Kate, asortați unei ținute sobre, alb-negru, semnată Francesco Murano. O schimbare de stil destul de neașteptată, dar care îi vine mănușă.

O ținută spectaculoasă la Campidoglio

Apariția de la Campidoglio a fost una memorabilă. Zendaya a purtat o creație din colecția de toamnă 2026 a designerului Francesco Murano, care a urmat o linie la fel de suplă ca a pantofilor. Sacoul negru, cu revere ascuțite și o talie foarte bine marcată, a fost completat de mâneci lungi, ușor evazate. Pe dedesubt, actrița a avut un top alb cu guler înalt, prevăzut cu un panou drapat extins.

Pantalonii negri, asortați, au avut o croială lungă și dreaptă. Erau atât de lungi încât aproape acopereau spatele pantofilor în timp ce urca treptele. Dar ce rost are o pereche de pantofi spectaculoși dacă abia se văd? Ei bine, detaliile fac diferența.

So Kate, un model iconic de 120 mm

Pantofii aleși de Zendaya au fost modelul So Kate de la Christian Louboutin, realizați din satin negru. Aceștia se remarcă prin vârful ascuțit și un decupaj adânc, care lasă la vedere partea superioară a piciorului. Tocul este înalt și subțire, iar celebra talpă roșie a brandului era vizibilă la fiecare pas. Privit din lateral, unghiul pantofului părea abrupt chiar și pentru standardele modelului So Kate, silueta nefiind întreruptă de nicio platformă, baretă sau alt accesoriu metalic.

De altfel, chiar brandul oferă o descriere clară. „Christian Louboutin descrie modelul So Kate ca fiind un pantof cu un toc de 120 mm, vârf ascuțit, decupaj adânc și un toc stiletto subțire; stilul își ia numele de la Kate Moss și rămâne unul dintre pantofii definitorii ai casei.”

Un clasic atemporal.

Pe bune, tocurile astea nu sunt pentru oricine, dar Zendaya le poartă cu o eleganță desăvârșită.

Sfârșitul erei „bridal”

Revenirea la negru a fost importantă, deoarece garderoba recentă a actriței pentru turneul de presă a mers într-o direcție complet opusă. La începutul acestei luni, ea a purtat pantofi albi So Kate la gala Essence Black Women in Hollywood Awards 2026 și pantofi albi Miss Z în drum spre emisiunea „Jimmy Kimmel Live!”. Practic, a extins garderoba cu tentă „bridal” care i-a definit aparițiile pentru promovarea filmului „The Drama” (un film A24 în care joacă alături de Robert Pattinson).

Și totuși, nu e prima dată când face asta. A mai renunțat o dată la alb la prezentarea colecției Louis Vuitton de toamnă 2026, când a purtat pantofi din piele neagră.

O revenire la un stil consacrat

Numai că alegerea de vineri, pantofii So Kate din satin negru, a readus-o la unul dintre stilurile sale consacrate, în detrimentul mai noului model Miss Z. Despre acest din urmă model s-a zvonit mult timp că ar face referire la Zendaya, deși Christian Louboutin a clarificat că numele se referă, de fapt, la Generația Z.

Până la urmă, de ce să schimbi ceva ce funcționează perfect? Filmul „The Drama” spune povestea unui cuplu logodit a cărui săptămână de nuntă este dată peste cap de o revelație majoră și va avea premiera în cinematografe pe 3 aprilie.