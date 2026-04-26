Uită de Indicele de Masă Corporală (IMC) sau de cifrele de pe cântar. Studii recente, precum cel publicat în revista Translational Sports Medicine, arată că un alt indicator, VO₂ max, este mult mai relevant pentru sănătatea cardiovasculară și longevitate. Ba chiar, cercetări apărute în British Journal of Sports Medicine dezvăluie că acest parametru este mai influent asupra sănătății și mortalității decât greutatea sau măsurătorile IMC.

Ce este, pe bune, VO₂ Max?

Deși sună tehnic, conceptul e destul de simplu. Este vorba despre cât de eficient folosește corpul tău oxigenul în timpul efortului. Steve Chambers, antrenor personal la Ultimate Performance, explică: „VO₂ max se referă la cantitatea maximă de oxigen pe care corpul tău o poate folosi în timpul exercițiilor intense. În termeni simpli, măsoară cât de eficient lucrează împreună inima, plămânii și mușchii pentru a-ți alimenta corpul.”

Dacă folosești un smartwatch, vei vedea VO₂ max afișat ca un număr între 1 și 100. Cu cât e mai mare, cu atât mai bine. „O regulă de bază este că, cu cât VO₂ max este mai mare, cu atât mai mult oxigen poate livra și utiliza corpul tău și cu atât este mai bună starea ta cardiovasculară generală,” adaugă Chambers.

De ce contează mai mult decât kilogramele

Ok, am înțeles ce e, dar de ce ar trebui să ne pese? Până nu demult, era un indicator folosit mai ales de atleții de performanță. Acum, însă, știm că este strâns legat de sănătate și longevitate. „Nivelurile tale de VO₂ max sunt importante deoarece pot fi folosite pentru a măsura starea ta cardiorespiratorie și sănătatea inimii,” explică Alex Kirkup-Lee, antrenor personal la Gymshark. „Cu cât nivelul tău de VO₂ este mai mare, cu atât corpul tău este mai eficient în a converti oxigenul în energie în timpul exercițiilor.”

Motivul pentru care experții sunt atât de interesați de acest indicator este că, spre deosebire de IMC sau greutate, trece dincolo de aspectul fizic. Ne oferă o imagine reală a modului în care funcționează corpul nostru. Becky Townsend, șefa departamentului de nutriție la Virgin Active, confirmă: „Cercetările arată în mod constant că un VO₂ max mai mare este asociat cu un risc mai scăzut de boli de inimă, o mortalitate mai scăzută din toate cauzele, o sănătate metabolică mai bună și o independență fizică și o calitate a vieții mai mare în general.”

Iar Townsend punctează o realitate pe care mulți o ignoră: „În timp ce metricile estetice pot arăta ‘bine’, fitness-ul cardiovascular subiacent ar putea fi slab. VO₂ max, pe de altă parte, reflectă cât de bine funcționează de fapt corpul tău.”

5 beneficii neașteptate ale unui scor bun

Dincolo de cifre, un scor VO₂ max bun se traduce în avantaje concrete în viața de zi cu zi. V-ați gândit vreodată de ce obosiți urcând câteva etaje, deși mergeți la sală? Răspunsul ar putea fi aici.

1. Vei avea mai multă energie. „Un VO₂ max mai mare înseamnă că organismul tău livrează oxigen mai eficient, menținându-te energizat și mai puțin obosit,” spune Chambers. „Deci, activitățile de zi cu zi, cum ar fi urcatul scărilor, căratul cumpărăturilor sau chiar gestionarea zilelor lungi de muncă, par mai ușoare, mai gestionabile și mai puțin epuizante.”

2. Anduranța ta va crește. Și nu vorbim doar de maratoane. „Când vine vorba de fitness, un VO₂ max bun înseamnă, în general, că poți rezista mai mult la intensități mai mari,” explică antrenorul Simmons. „Deci, în loc să te simți fără suflare alergând după autobuz, poți alerga după autobuz, iar ritmul cardiac și ritmul respirației abia s-au schimbat.”

3. Vei avea mai multă rezistență și o tehnică mai bună. „O rezistență mai bună este, fără îndoială, un lucru bun,” continuă Simmons. „Înseamnă, si, că poți menține o tehnică bună pentru mai mult timp, și asta este important dacă încerci să-ți optimizezi tehnica într-un anumit sport… Adesea, unul dintre lucrurile care strică tehnica este lipsa unei rezistențe bune.”

4. Te vei recupera mai repede. Efortul este doar o parte a ecuației. „Un VO₂ max decent nu face doar exercițiile să pară mai ușoare; te vei recupera și mai repede după aceea,” adaugă Simmons. „În general, corpul tău se descurcă mai bine cu efortul.”

5. Vei îmbătrâni mai frumos. Poate cel mai important beneficiu pe termen lung. „‘Longevitatea’ este unul dintre acele cuvinte la modă,” spune Chambers. „Aici nivelurile mai bune de VO₂ max pot face o diferență profundă în viața ta pe măsură ce îmbătrânești… nivelurile mai ridicate de VO₂ max pot determina cât de capabil, mobil și independent rămâi mai târziu în viață.”

Cum să-ți îmbunătățești scorul, pas cu pas

Iar vestea bună este că nu trebuie să te antrenezi ca un atlet de performanță. „Începătorii pot absolut să-și îmbunătățească nivelurile de VO₂ max fără a întreprinde antrenamente de înaltă intensitate,” ne asigură Kirkup-Lee. Iată 5 sfaturi simple:

Mergi mai mult pe jos. „Mișcarea de intensitate redusă este masiv subevaluată,” spune Chambers. „Aș spune că 7.000 până la 10.000 de pași este o bază realistă pentru majoritatea oamenilor.”

Introdu treptat cardio moderat. „Cel mai bun mod de a îmbunătăți VO₂ max este cu antrenament aerobic regulat," recomandă Simmons. „Intervalele funcționează foarte bine… Pentru începători, asta ar putea însemna doar mers alert, muncă pe bandă de alergare sau ciclism constant."

Nu uita de forță. „Tradițional, VO₂ max a fost asociat cu antrenamentul de anduranță, dar nu poți separa fitness-ul cardiovascular de sănătatea musculară," explică Chambers. „Mușchii mai puternici fac ca întregul tău sistem să funcționeze mai bine."

Fii consecvent. „Cele mai mari câștiguri în VO₂ max vin adesea pur și simplu din trecerea de la 'inactiv' la 'constant activ'," notează Chambers. Asta înseamnă 3-5 antrenamente pe săptămână și mișcare zilnică prin activități obișnuite (NEAT: practic toate modurile în care ne folosim corpul zilnic).

Prioritizează recuperarea. „Somnul, gestionarea stresului și nutriția influențează performanța ta cardiovasculară," încheie Chambers. „O recuperare slabă limitează capacitatea ta de a îmbunătăți VO₂ max."

Ceasul de fitness minte sau spune adevărul?

Dar poți avea încredere în cifrele de pe ceas? Nu-i chiar așa simplu. „Ceasurile de fitness sunt bune pentru a-ți oferi o estimare aproximativă a VO₂ max,” avertizează Simmons. „Dar amintește-ți, sunt doar estimări… Ele nu măsoară de fapt VO₂ max, pentru că nu există o măsurare directă a oxigenului în ele.”

Deci, nu te stresa prea mult pe cifre.

Indicatorii reali sunt alții. „Ceea ce contează cel mai mult este: este corpul tău capabil să facă mai mult cu mai puțin efort? Ești capabil să revii la o stare de calm și să poți purta o conversație după aceeași cantitate de exercițiu? Sau ești capabil să faci mai mult și mai repede fără să te simți complet epuizat? Aceștia sunt indicatorii reali ai îmbunătățirii.”

vei trece de la a face mișcare la a fi cu adevărat în formă. Iar Alex Kirkup-Lee oferă o listă clară a semnelor că progresezi: „Nu mai rămâi fără suflare la fel de ușor. Antrenamentele par mai gestionabile (chiar și pe măsură ce devin mai grele). Nivelurile de energie devin mai stabile pe parcursul zilei. Recuperarea devine mai rapidă. Te simți mai capabil și mai rezistent fizic.”