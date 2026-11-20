Autoritatea Vamală Română a reținut la Constanța, pe 5 noiembrie 2026, 166.338 de parfumuri dintr-un container sosit din China, suspectate că ar putea încălca drepturile unor mărci. Pentru cei care caută parfumuri de oferit de Sărbători, cazul arată de ce merită verificate produsul și vânzătorul înainte de plată.

Parfumurile au fost oprite pentru verificări, iar Vama va decide ce măsuri ia după expertizarea lor. Autoritatea a anunțat controale mai intense la frontieră înaintea Sărbătorilor.

Parfumurile oprite nu au fost încă declarate contrafăcute

Expertizarea trebuie să stabilească dacă produsele încalcă drepturile mărcilor. Comunicatul Vămii nu numește mărcile, firma căreia îi era destinat containerul cu parfumuri sau vreun magazin care ar fi urmat să le vândă în România.

Legea interzice totuși vânzarea produselor contrafăcute. Regula se află în Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, în forma consolidată valabilă din 11 noiembrie 2023, și privește produsele destinate cumpărătorilor.

Cât valorează loturile reținute la Constanța

Vama estimează lotul de parfumuri la aproximativ 30,4 milioane de lei, prin comparație cu prețul produselor originale. Aceasta nu este suma obținută din vânzarea parfumurilor reținute.

La 16 noiembrie, inspectorii au oprit și 2.320 de perechi de încălțăminte dintr-un alt container sosit din China, cu destinația declarată o firmă din Ucraina. Vama a estimat că valoarea la vânzarea cu amănuntul este de 1.271.000 de lei.

Pe 17 noiembrie, tot la Constanța, au fost reținute 43.756 de articole vestimentare dintr-un container sosit din China. Dacă ar fi fost vândute la prețul produselor originale, valoarea lor estimată ar fi fost de aproximativ 12,53 milioane de lei. Vama vorbește despre capturi recente de peste 50 de milioane de lei, nu doar despre aceste trei loturi.

Ce poate arăta că o ofertă trebuie verificată

Vama indică drept semne de întrebare un preț mult sub cel obișnuit, un ambalaj care seamănă cu al produsului original, un nume de marcă ușor schimbat și lipsa datelor clare despre vânzător. Niciunul dintre aceste semne nu stabilește singur că un produs este fals.

Ghidul ANPC despre produsele contrafăcute, publicat în 2025, recomandă verificarea numelui firmei, a adresei și a datelor de contact înaintea unei comenzi online. În unele cazuri poate fi verificat și numărul de identificare al firmei. Un site care se termină în „.ro” nu dovedește că vânzătorul se află în România; ghidul indică registrele WHOIS, EURID și RoTLD pentru verificarea datelor despre site.

ANPC recomandă compararea prețului și a fotografiilor cu cele de pe site-ul oficial al mărcii, precum și verificarea vânzătorilor autorizați și a unei eventuale liste de vânzători de evitat publicate de marcă. Ghidul mai recomandă citirea atentă a recenziilor, folosirea unui site cu adresă care începe cu „https” și plata cu cardul în locul unui transfer direct de bani.

Ce faci dacă ai primit un produs suspect