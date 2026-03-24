Valerie Lungu, una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România, și iubitul ei, Alex Gâlcă, își testează relația în cel mai nou sezon Asia Express. Deși sunt împreună de câțiva ani și și-au construit deja o casă, cei doi nu se grăbesc deloc spre altar, având un parcurs cu suişuri şi coborâşuri.

O poveste de dragoste începută printr-o colaborare

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu câțiva ani, în contextul unei colaborări profesionale. Alex Gâlcă a fost cel care a făcut primul pas și a insistat până când Valerie a decis să-i acorde o șansă. Relația lor a fost ținută departe de ochii publicului la început, prima lor apariție oficială ca un cuplu având loc la un eveniment monden abia în 2023.

Despărțire-fulger și împăcare discretă

Dar relația lor nu a fost ferită de probleme. Spre surprinderea fanilor, în 2024, cuplul a trecut printr-o despărțire. La acel moment, Valerie a fost cea care a anunțat pauza, printr-un mesaj scurt: „Eu și Alex am luat o pauză. O să vă povestesc mai multe.”

Separarea nu a durat mult. La scurt timp, cei doi s-au împăcat, preferând să păstreze discreția asupra motivelor care au dus la acea decizie. Într-o postare din acea perioadă, influencerița scria despre legătura lor specială: „Am povestit și ne-am uitat la stele. Iubesc momentele astea în doi, mai ales când ai omul potrivit lângă tine. Se simte altfel. Nimic nu e forțat, ci exact așa cum trebuie să fie (…) Nu pot să cred cât de mult semănăm. Câteodată am impresia că suntem una și aceeași persoană. Nu putem sta departe unul de celălalt nici măcar 10 minute. Noi simțim la fel”.

Casă da, nuntă… mai vedem

Și totuși, cum stau lucrurile cu nunta? Ei bine, nu-i chiar așa simplu. Deși au proiecte comune și chiar o casă construită împreună, Valerie și Alex nu au planuri de căsătorie pe termen scurt. Influencerița a recunoscut că există o presiune din partea fanilor, dar ritmul lor este diferit.

„Nu, nu avem. Tot internetul zice: «De ce nu mă cere?», dar eu sunt așa, hmm… că apoi toată lumea mă va întreba când facem nunta. Momentan suntem foarte bine așa. Mi se pare că lucrăm foarte mult la relația noastră, mai avem și câteva businessuri împreună pe care vrem să le perfecționăm. O să vă anunțăm când o să fie cazul, dar, momentan, ne e foarte bine așa”, declara Valerie Lungu.

Dincolo de afacerile pe care le gestionează împreună, cei doi au investit masiv în viitorul lor. Au început construcția casei în 2024 și s-au mutat în locuința mult visată (un proiect de suflet pentru amândoi) în toamna anului 2025, gândindu-se deja chiar și la amenajarea camerelor pentru copii.

Testul suprem la Asia Express

Iar acum, relația lor trece prin cel mai dur test de până acum. Participarea la Asia Express este o adevărată provocare pentru orice cuplu. V-ați gândit vreodată cum e să treci prin probe atât de dure alături de partener?

Traseul care străbate Uzbekistan și China se anunță a fi o aventură extremă, menită să le testeze limitele și soliditatea legăturii. cum se vor descurca cei doi în fața provocărilor de pe Drumul Mătăsii.