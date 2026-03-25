Anul 2026 readuce în prim-plan o tendință de manichiură direct din anii 2000: unghiile pătrate. Adoptat deja de vedete precum Dua Lipa sau Kylie Jenner, acest stil îndrăzneț ia locul formelor migdalate sau rotunjite care au dominat ultimii ani. E drept că nu e pentru oricine, dar cu siguranță nu trece neobservat.

De ce revin unghiile pătrate?

Explicația este simplă și ține de nostalgie. „Unghiile pătrate sunt un trend uriaș în acest moment,” declară Michelle Humphrey, manichiuristă a celebrităților. Ea adaugă că totul are legătură cu o mișcare mai amplă în modă. „Anii 2000 s-au întors, cu mărci precum Miu Miu care readuc moda nostalgică, așa că, fireste, tendințele în materie de unghii urmează.”

este o reacție la estetica minimalistă, „clean girl”. Manichiurista profesionistă Julia Diogo o spune direct: „Ne-am obișnuit cu rafinamentul, în timp ce această formă îmbrățișează o structură mai îndrăzneață, care poate necesita puțin mai multă încredere pentru a fi purtată.”

O revenire în forță,

Iar Julia Diogo confirmă că nu e doar o impresie de moment. „Tendințele Y2K au readus în prim-plan această formă de unghie și văd că vor avea o revenire și mai puternică în această vară.”

Cum arată manichiura pătrată perfectă?

Forma pătrată se definește printr-un vârf drept, plat, și laturi tăiate la unghiuri ascuțite. V-ați gândit vreodată dacă se potrivește oricui? Ei bine, se pare că da. „Forma pătrată se potrivește oricărei lungimi de unghie – dar în acest moment, lungimile medii spre lungi sunt în tendințe,” explică Humphrey.

Stilul funcționează excelent cu modele vibrante, culori puternice și motive simpatice, cum ar fi bulinele, nuanțele sidefate sau liniile argintii. „Unghiile French pătrate sunt super cool cu un vârf alb strălucitor,” mai spune Humphrey, menționând că forma se pretează și la un vârf mai natural. Până la urmă, „totul este despre a te conecta cu nostalgia.”

Pătrat sau squoval care e diferența?

La prima vedere, formele par similare, numai că lucrurile stau puțin diferit. Julia Diogo lămurește confuzia. „Principala diferență este creată de colțuri,” explică ea. Unghiile pătrate au margini ascuțite, curate, în timp ce la cele „squoval” (o combinație între square și oval) colțurile sunt mai moi, rotunjite.

Pe bune, diferența e mai importantă decât pare. „Marginea pătrată creează un pat unghial cu aspect mai structurat, în timp ce forma squoval este subtilă și rotunjită.”

Sfaturi pentru întreținere și realizare acasă

Dacă vrei să încerci acest look, trebuie să știi că unghiile pătrate arată cel mai bine pe paturi unghiale înguste și uniforme. „Avem nevoie de o anumită lungime pentru a obține o formă pătrată, așa că poți începe prin a tăia unghiile la o lungime medie,” recomandă Diogo. Pentru un rezultat profesional, ea sugerează să investești în ustensile de calitate: „Aș investi, si, într-un clește de cuticule și o ustensilă metalică de lux pentru a împinge cu adevărat cuticulele și a extinde patul unghial.”

Pasul final este pilirea. Folosește o pilă fină și pilește unghia drept, într-o singură mișcare, pentru a obține un vârf perfect plat.

Dar pentru unghiile mai lungi e nevoie de o susținere suplimentară, deoarece forma se poate rupe ușor. Humphrey recomandă formule rezistente, precum acrilul, gelul de construcție sau Polygel. O altă opțiune este sistemul Gel X (un sistem de unghii press-on pe bază de gel), care oferă numeroase forme și lungimi pătrate predefinite.

Colțurile ascuțite pot crea puncte de presiune, ceea ce le face predispuse la agățare. Pentru a preveni acest lucru, Julia Diogo sfătuiește folosirea unui buffer după pilire și formare, pentru a înmuia ușor marginile tăioase.