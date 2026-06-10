Dacă ai tot auzit că oul se dă târziu, ca să eviți alergiile, noul studiu australian vine cu o răsturnare de situație. Datele arată că introducerea ouălor înainte de șase luni poate reduce cu peste 17% cazurile de intoleranță la ou la copii.

Pentru părinți, miza e foarte simplă: frica de a oferi prea devreme un aliment alergen poate ajunge să facă exact opusul a ceea ce îți dorești. Iar într-o țară în care unul din trei copii dezvoltă o formă de alergie și peste 35% dintre copii au diferite reacții alergice, felul în care începi diversificarea chiar contează.

Ce se schimbă, practic

Nu înseamnă că de mâine îi dai bebelușului omletă la micul dejun și gata. Înseamnă că evitarea completă a oului în primele luni de diversificare nu mai pare o idee atât de protectoare precum credeau mulți părinți.

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Din punct de vedere alergologic, copiii de 4-6 luni pot consuma un ou la 2-3 zile, cei de 5 ani un singur ou pe zi, iar adulții două ouă zilnic. Pentru bebeluși, cheia este forma în care îl introduci și felul în care urmărești reacțiile.

Diversificarea începe cu gălbenușul, iar recomandarea transmisă de medicii alergologi este clară: oul trebuie preparat termic la cuptor, cel puțin 20 de minute, la cel puțin 200 de grade. Asta contează fiindcă tratamentul termic schimbă modul în care organismul intră în contact cu proteinele care pot declanșa reacții.

„Ou preparat termic la cuptor, cel puțin 20 de minute, la cel puțin 200 de grade”

Asta spune Adina Neculae, alergolog. Cu alte cuvinte, nu vorbim despre ou moale, ochiuri sau preparate insuficient făcute, ci despre o variantă bine gătită, ușor de controlat.

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De ce mulți părinți încă merg pe varianta veche

Foarte multe mame și foarte mulți tați pornesc diversificarea așa cum au auzit în familie sau cum s-a recomandat ani la rând: legume simple, apoi pauză, apoi încă un aliment, apoi multă prudență cu alergenii. Sună logic. Numai că noile date arată că logica asta nu ajută mereu.

Un părinte povestește că a început diversificarea în jur de șase luni și a introdus oul treptat, pe la șapte luni, fără să urmeze neapărat regula veche cu un singur aliment și zile de așteptare între ele.

„Cu ea am început diversificarea de pe la șase luni. Și treptat i-am introdus din alimente, am început cu legumele, dar am început să-i dau și ou. Cred că cam pe la șapte luni. Și combinam, nu cum se spunea înainte, să începi cu o legumă, să stai trei”

Alt părinte descrie începutul clasic al diversificării:

„La șase luni, dar am început cum mi-a zis doamna pediatru cu morcov, cu cartof”

Și aici e, de fapt, toată discuția: nu că legumele ar fi greșite, ci că alimentele alergene nu mai trebuie împinse foarte mult în viitor doar din teamă.

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Cum introduci oul fără să te simți că mergi pe sârmă

Din datele disponibile, pașii practici arată așa:

Începi cu gălbenușul.

Îl oferi doar bine preparat termic, la cuptor, minimum 20 de minute, la minimum 200 de grade.

Îl introduci în perioada de 4-6 luni, dacă pediatrul care urmărește copilul confirmă că este pregătit pentru diversificare.

Păstrezi ritmul recomandat alergologic, adică un ou la 2-3 zile pentru această grupă de vârstă.

Urmărești reacțiile după introducere și discuți imediat cu medicul dacă apar semne suspecte.

Dosarul nu oferă cantități exacte pentru trecerea de la gălbenuș la albuș și nici o metodologie completă pentru alte alimente alergene, iar aici chiar merită să te oprești și să ceri ghidaj personalizat de la pediatru sau alergolog (mai ales dacă în familie există istoric de alergii).

Potrivit Observatornews, studiul australian a observat tocmai asta: copiii care au primit ouă înainte de șase luni au avut semnificativ mai puține cazuri de intoleranță la ou. Nu e un detaliu mic, mai ales când alergiile alimentare par tot mai prezente în viața părinților tineri.

Când apar semne de întrebare

Există și situații în care introducerea oului vine cu mai multă prudență. Gabriel, un părinte citat în documentare, povestește că a încercat oul în brioșe foarte bine coapte și că testele au ieșit pozitive.

El spune așa: „Cu ou am început în niște brioșe, preparate foarte bine, la 45 de minute. Am făcut un test prin care mi-a ieșit pozitiv la albuș și la gălbenuș de ou”.

Iar apoi apare întrebarea firească legată de vaccinare și de discuția cu specialistul: „Facem vaccinul ROR, care am înțeles că, conține albuș de ou. Și ne-a spus pediatra să venim să vorbim cu alergologul.”

Aici partea utilă pentru tine e simplă: dacă ai deja un test pozitiv sau o reacție suspectă după introducerea oului, nu improviza acasă. Revii la pediatru și alergolog și ceri schema exactă pentru copilul tău. Dosarul menționează existența testelor pentru depistarea alergiei la ou, dar nu precizează tipul lor sau unde se fac, așa că răspunsul corect rămâne unul personalizat, în cabinet.

Ce merită să faci săptămâna asta

Dacă ești în perioada diversificării, ia cu tine la următorul consult trei întrebări foarte concrete: când poți introduce oul la copilul tău, în ce formă exactă și ce faci dacă există istoric familial de alergii. Dar nu amâna discuția doar fiindcă ai rămas cu regula veche în minte.

Și dacă ai început deja diversificarea doar cu morcov, cartof și alte alimente considerate „sigure”, poate merită să redeschizi subiectul oului cu medicul. Pentru multe familii, asta poate însemna o schimbare mică în farfurie, dar una cu impact real pentru sănătatea copilului.