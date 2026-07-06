Un nou studiu schimbă perspectiva asupra AVC-ului lacunar, un tip frecvent de accident vascular cerebral ischemic, mutând atenția de pe arterele mari pe vasele foarte mici din creier. Schimbarea de accent este relevantă pentru înțelegerea cauzelor și pentru direcțiile viitoare de tratament.

Spre deosebire de ipoteza anterioară, care punea accent pe depunerile de grăsime din arterele mari, datele arată că pacienții cu lărgirea arterelor din interiorul creierului și afectarea vaselor mici au avut un risc de peste patru ori mai mare de a fi suferit un AVC lacunar. În practică, asta menține în prim-plan controlul tensiunii arteriale, al glicemiei și monitorizarea medicală periodică, chiar și în lipsa unor simptome evidente.

AVC-ul lacunar poate lăsa urme și când nu este observat imediat

AVC-ul lacunar apare atunci când circulația sângelui este întreruptă în arterele foarte mici care alimentează zonele profunde ale creierului. Nu este vorba doar despre un episod acut ușor de recunoscut. Peste un sfert dintre participanții la studiu au dezvoltat, în perioada de monitorizare, AVC-uri „tăcute”, adică leziuni cerebrale mici fără simptome evidente la început.

Aceste episoade pot avea consecințe în timp, inclusiv probleme de memorie, dificultăți de gândire și de deplasare. Studiul aduce astfel în atenție faptul că afectarea cerebrală poate progresa și în absența unor semne clare la debut.

Noua ipoteză mută atenția spre vasele mici din creier

Rezultatele susțin ideea că AVC-ul lacunar este legat de afectarea vaselor mici din creier și de modificările arterelor intracraniene, nu de depunerile de grăsime din arterele mari, așa cum se credea anterior.

Miza este una clinică. Dacă mecanismul principal este altul, se explică mai bine de ce unele abordări preventive nu au același rezultat în toate cazurile. În același timp, aceste date nu înseamnă că tratamentele deja prescrise trebuie modificate fără recomandare medicală, ci că cercetarea încearcă să identifice ținte terapeutice mai precise.

Potrivit CSID, cercetătorii investighează terapii care să acționeze direct asupra vaselor mici din creier. Printre medicamentele evaluate în studii clinice se numără cilostazol, isosorbid mononitrat și combinația furosemid cu spirunolactonă. Direcția de cercetare urmărește reducerea riscului de noi accidente vasculare și limitarea impactului asupra funcțiilor cognitive.

Ce rămâne esențial în prevenție

Prevenția AVC-ului nu se schimbă, dar capătă o greutate suplimentară în contextul acestor date. Controlul tensiunii arteriale este important, deoarece hipertensiunea afectează vasele mici ale creierului. La fel de relevante rămân controlul glicemiei și al colesterolului, renunțarea la fumat, activitatea fizică regulată, alimentația echilibrată și monitorizarea medicală periodică.

Studiul amintește și un aspect important: leziunile mici pot apărea fără semnale evidente la început. Tocmai de aceea, verificarea tensiunii și controalele de rutină au un rol central în prevenție.

Semnele care cer 112, fără așteptare

Simptomele de AVC trebuie tratate ca o urgență medicală: față asimetrică, dificultăți de ridicare a brațelor, vorbire neclară. În astfel de cazuri, se apelează imediat 112 pentru intervenție rapidă.

Chiar dacă studiul vorbește și despre AVC-uri „tăcute”, episoadele cu simptome clare rămân urgențe medicale în care timpul de reacție contează decisiv.

Ce știm și ce nu știm încă

Noua direcție de cercetare poate schimba modul în care este înțeles AVC-ul lacunar și felul în care sunt dezvoltate tratamentele. Deocamdată, informațiile disponibile arată asocierea cu afectarea vaselor mici și cu modificările arterelor intracraniene, dar nu indică încă momentul în care noile terapii ar putea deveni disponibile pe scară largă.

Până atunci, prevenția rămâne baza: controlul tensiunii arteriale, al glicemiei și colesterolului, renunțarea la fumat, mișcarea regulată, alimentația echilibrată, monitorizarea medicală și atenția la semnele de alarmă care impun apel imediat la 112.