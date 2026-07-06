O fetiță de 2 ani din Oradea, județul Bihor, a ajuns la spital după ce a căzut, marți noaptea, puțin după ora 3:00, de la etajul al doilea al apartamentului în care locuia. Medicii au descris rănile ca fiind grave, iar polițiștii încearcă acum să reconstituie exact ce s-a întâmplat înainte de accident.

Traumatismul cranian a fost sever, la fel și cel toracic, a precizat Hadrian Borcea, șeful UPU SMURD Bihor. Acesta este aspectul care schimbă percepția asupra evenimentului: nu este vorba despre o sperietură, ci despre un accident domestic cu urmări foarte serioase, petrecut într-un interval în care mulți părinți cred că pericolul este mai mic, deoarece toată lumea doarme.

Din datele apărute până acum, fetița ar fi plâns minute în șir înainte de cădere. Locatarii din blocul vecin spun că au auzit țipete, apoi au sunat la 112. Un lucru util de reținut de aici, fără acuzații sau judecăți grăbite, este acesta: în casele cu copii mici, o fereastră deschisă și un scaun lăsat lângă ea pot deveni, în câteva secunde, un traseu direct spre pericol.

Accidentul s-ar fi produs după ce copila s-ar fi urcat pe un scaun lăsat lângă geam

Informațiile disponibile arată că micuța dormea în cameră cu fratele ei de 7 ani. Fetița s-ar fi cățărat pe un scaun uitat în dreptul ferestrei deschise. Vecinii au fost cei care au alertat autoritățile.

Mama fetiței a spus că nu era conștientă în acel moment din cauza unei afecțiuni medicale. „Dormeam toți. Ne-am pomenit cu poliția. Eu am probleme cu sănătatea, am leșinat. Chiar cu două ore înainte să se întâmple toată chestia… Ne-am pomenit cu poliția în casă”, a declarat aceasta.

Și acest detaliu este important pentru orice familie care trece prin oboseală extremă sau probleme de sănătate: vigilența nu poate depinde doar de puterea de a vă trezi la timp. Uneori, soluția este să reduceți pe cât puteți riscul din cameră înainte de culcare. Asta înseamnă, simplu, să nu lăsați scaune, noptiere mobile sau alte piese ușor de escaladat lângă ferestre.

Ce puteți face concret în seara aceasta, fără să schimbați toată casa

Nu toate accidentele pot fi anticipate, dar unele lucruri se pot verifica rapid. Prima mișcare este cea mai banală și tocmai de aceea ușor de amânat: uitați-vă dacă lângă geam există un scaun, o cutie, un taburet sau o comodă pe care un copil de 2 ani o poate folosi ca treaptă. Dacă există, mutați obiectul. Acesta este detaliul care apare și în cazul din Oradea.

A doua verificare ține de fereastra deschisă din camera în care doarme copilul. Dacă geamul rămâne deschis peste noapte, camera trebuie gândită ca un spațiu în care cel mic s-ar putea trezi înaintea dumneavoastră. Acest lucru se aplică atât ziua, cât și la ora 3:00 dimineața, exact cum s-a întâmplat aici.

Iar a treia lecție, poate cea mai greu de acceptat pentru noi toți, este că plânsul unui copil nu este auzit mereu imediat. Potrivit Observatornews, vecinii spun că au auzit-o pe fetiță plângând minute în șir înainte de cădere. Un vecin a relatat: „Țipete ca și cum ar cere un ajutor. Categoric.” Altul a spus: „Plâns și gata. Când a căzut… nu s-a mai auzit.”

Dacă aveți nopți foarte fragmentate, dacă sunteți singură cu copiii sau dacă există în casă un adult cu probleme medicale, merită să tratați rutina de seară ca pe o plasă de siguranță. Adică să verificați lucrurile care nu depind de cât de repede vă veți trezi: geamuri, mobilier, traseul până la fereastră.

Ce au spus medicii și de ce reacția vecinilor a contat

Hadrian Borcea, șeful UPU SMURD Bihor, a explicat gravitatea rănilor într-o formulare directă: „Traumatismul cranian a fost sever. La fel și traumatismul toracic.” Pentru o familie, asta înseamnă că un accident de câteva secunde poate produce leziuni multiple, nu doar o lovitură izolată.

Același medic a adăugat un detaliu relevant pentru felul în care s-a desfășurat intervenția: „Niciun moment nu a apărut nimeni din familie pe întreaga durată a intervenției. Și nici nu s-a solicitat intervenția pentru altcineva din cadrul familiei respective.” Părinții au aflat ce s-a întâmplat abia după ce fetița a ajuns la spital.

Și aici apare o altă întrebare foarte omenească: ce faceți dacă auziți noaptea un copil țipând sau plângând într-un mod care sugerează un pericol? În cazul acesta, vecinii au sunat la 112. A fost reacția corectă. Când există semne că un copil cere ajutor, nu este momentul pentru jenă sau pentru gândul că „poate se rezolvă”.

Nu este un caz izolat, iar asta ar trebui să ne pună pe gânduri

Un caz asemănător a avut loc vineri, la Zalău, județul Sălaj. Acolo, o fetiță de 2 ani și 4 luni a căzut tot de la etajul al doilea, dar a scăpat cu răni minore, deoarece o copertină i-a atenuat căderea. Diferența dintre cele două situații nu ține de un pericol mai mic, ci de un detaliu de impact care, într-un caz, a redus urmările.

Aceasta este partea incomodă: uneori, între răni minore și traumatisme severe stă un element pe care nu îl puteți controla după ce accidentul a început. De aceea, prevenția trebuie mutată înainte. În camera copilului, „doar câteva minute” și „doar puțin deschis” nu sunt formulări liniștitoare.

Polițiștii încearcă acum să stabilească exact ce s-a petrecut înainte de căderea fetiței din Oradea, județul Bihor. Pentru orice părinte, verificarea utilă de făcut chiar azi rămâne una concretă: dacă există un geam deschis și un obiect pe care un copil îl poate urca, acea combinație trebuie desfăcută înainte de culcare.