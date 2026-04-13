Totul a început într-o seară banală, la o cină cu pierogi în cartierul lor. Atunci a primit Eduardo, soțul naratoarei, un telefon care avea să le schimbe viața pentru totdeauna. Analizele de sânge de la un control de rutină indicau un număr periculos de mare de globule albe. Medicul de gardă a părut că șoptește mai mult pentru sine: „Ar putea fi o eroare de laborator… sau leucemie”.

Trei ore mai târziu, era deja internat pentru ceea ce aveau să afle că este un tip rar de limfom non-Hodgkin, un cancer de sânge. Așa a început coșmarul lor.

Un diagnostic care a schimbat totul

Săptămânile ce au urmat au fost dominate de biopsii de măduvă osoasă, scanări PET și teste care i-au lăsat devastați fizic și emoțional. Dar, în mijlocul acestui haos, s-au lovit de o altă realitate dură. Dacă își doreau o familie în viitor, drumul lor spre a deveni părinți nu avea să fie deloc simplu. Trebuiau să acționeze rapid pentru a-și păstra opțiunile înainte de începerea oricărui tratament potențial gonadotoxic (care dăunează sistemului reproducător).

Recomandari Mircea Lucescu, 80 de ani, diagnostic crunt – multiple semne de AVC și probleme pulmonare grave

Singura lor cale era fertilizarea in vitro (FIV). Căsătoriți de mai puțin de 18 luni, știau că își doresc un copil, dar presupuseseră naiv că se va întâmpla la timpul lui. Această presupunere, alături de orice alt plan, părea să se evapore peste noapte. Mintea tinerei era prinsă între două frici paralizante: pierderea lui Eduardo și posibilitatea de a nu avea niciodată un copil cu el.

Lupta pe două fronturi: cancer și infertilitate

Pe lângă programul deja nesfârșit de programări medicale, au început procedurile atent cronometrate pentru FIV. Prin injecțiile zilnice, ea se agăța de speranța că, odată ce acest coșmar se va termina, va veni și rândul lor să fie părinți. Numai ca realitatea a lovit din nou.

Zero embrioni.

Recomandari O actrita celebra, diagnosticata cu o boala crunta! Mesajul sfasietor facut public dupa ce a primit diagnosticul crunt

A respirat ușurată pentru prima dată în săptămâni când a aflat că Eduardo se califica pentru un studiu clinic care folosea imunoterapie țintită în loc de chimioterapie standard. Tratamentul lui începuse oficial, iar odată cu el, și lupta ei pentru a învinge infertilitatea. Petrecea ore nenumărate alături de el în timpul perfuziilor lungi și epuizante, trimițând furibund e-mailuri specialiștilor în fertilitate și citind fiecare forum de pe rețelele sociale. Dar, pe măsură ce tratamentul lui avansa și amândoi deveneau din ce în ce mai obosiți, a început să se întrebe dacă răspunsurile pe care le căuta cu atâta disperare ar schimba, pe bune, ceva.

O gură de aer proaspăt în Japonia

Deși erau mai departe ca niciodată de a avea o familie, sănătatea lui Eduardo se îmbunătățea încet. A început să înțeleagă că, deși era copleșită de durere, speranța era nu doar posibilă, ci necesară pentru a-i stabiliza. V-ați gândit vreodată cum e să ai nevoie de o dovadă că viața poate fi încă frumoasă? Așa a apărut ideea unei călătorii de vis în Japonia, aprobată de medicii soțului ei.

Imediat ce au aterizat pe aeroportul Haneda, energia electrică a orașului Tokyo i-a revitalizat. De la Piața Tsukiji la restaurantele de sushi cu stele Michelin, s-au bucurat de unagi (țipar) la grătar, nigiri care se topea în gură și cele mai dulci căpșuni confiate. Într-o seară, o întâlnire neașteptată cu prieteni de acasă s-a încheiat într-o mică sală de karaoke, unde, cu un microfon auriu în mână, au cântat Katy Perry: „Tu și cu mine vom fi tineri pentru totdeauna.”

Recomandari Lovitura crunta pentru o celebra cantareata! A fost diagnosticata cu cancer pentru a treia oara, in trei decenii

Din Tokyo, au mers la Kanazawa, un oraș supranumit „Micul Kyoto”, pentru districtele sale bine conservate de samurai și gheișe. Acolo, la hotelul de tip boutique Korinkyo (o fostă galerie de artă), au găsit un ritm mai lent, ținând, printr-un acord tacit, discuțiile despre cancer și copii la distanță.

Sanctuarul Iepurilor și o rugăciune nerostită

Acest pact nescris a durat până când au ajuns în Kyoto și au descoperit Sanctuarul Okazaki. Aflat în liniștitul district Northern Higashiyama, acest sanctuar șintoist mai puțin cunoscut este dedicat fertilității și nașterii, fiind păzit de o multitudine de statuete de iepuri. Mulți oameni îl vizitează pentru a primi binecuvântări, scriindu-și dorințele pe *ema*, niște plăcuțe mici de lemn.

Și-au găsit propria plăcuță și au scris: „Ne rugăm pentru binecuvântarea de a avea împreună un copil sănătos care să ne întregească familia. Ne dorim o restabilire a sănătății și să concepem.”

În cele din urmă, au găsit locul perfect pentru a o agăța. A privit cum cea mai profundă speranță a lor era expusă lumii, dar înconjurată de atâtea altele. Atunci, soțul ei i-a șoptit, trăgând-o într-o îmbrățișare: „Se va întâmpla.” În liniștea sanctuarului, printre iepuri și visele tăcute ale altora care se luptau cu același viitor incert, și-a permis și ea să creadă.