Două editoare de beauty, Lauren Cunningham și Sidra Imtiaz, au testat zeci de produse pentru a găsi cel mai bun corector. După săptămâni de probe, verdictul a fost clar: Nars Radiant Creamy Concealer, la un preț de 23 de lire sterline, a ieșit câștigător datorită formulei sale cremoase și a celor 30 de nuanțe disponibile. Dar nu e singurul care a impresionat.

Cel mai bun per total

Nu de puține ori, un produs devine un clasic dintr-un motiv întemeiat. Corectorul Nars Radiant Creamy este exemplul perfect. Sidra Imtiaz, una dintre editoarele care l-au testat, a confirmat popularitatea sa: „Acest corector este un clasic cult și, după ce l-am testat în ultimele săptămâni, înțeleg de ce. Similar cu un corector tradițional, acesta acoperă imperfecțiunile și decolorările. Totuși, adevărata diferență stă în proprietățile de corectare a culorii.”

Formula sa nu doar maschează, ci iluminează vizibil zona, în special în cazul cearcănelor. „Acest lucru a fost deosebit de vizibil la cearcănele mele, care de obicei necesită aplicarea unui corector de culoare înainte de corectorul propriu-zis”, a adăugat Sidra. Cu 30 de nuanțe create special pentru a se potrivi subtonurilor pielii, produsul este versatil, hidratant și nu se strânge în liniile fine. Finisajul luminos rezistă întreaga zi.

Opțiunea de buget care surprinde

Dar ce faci când nu vrei să cheltuiești o avere? Max Factor vine cu o soluție care costă de la doar 4 lire. E drept că are un dezavantaj major: doar 8 nuanțe disponibile. Însă, dacă te numeri printre norocoase, formula sa merită încercată. Lauren Cunningham explică: „Max Factor este un nume cunoscut dintr-un motiv anume. Această formulă include un amestec puternic de vitamina C, acid hialuronic și peptide, toate lucrând pentru a ilumina, hidrata și îmbunătăți sănătatea pielii.”

Este un produs lejer, ideal pentru un machiaj minimalist. Nu va acoperi coșuri sau pete pigmentare puternice, dar estompează cu succes pungile de sub ochi și roșeața, lăsând un finisaj proaspăt. „Dacă nuanța ta se regăsește pe listă și cauți o afacere bună la capitolul beauty, ai noroc”, concluzionează Lauren.

Acoperire maximă pentru tenul cu probleme

Hai să fim serioși, uneori ai nevoie de artilerie grea. Pentru acoperire completă, Tarte Shape Tape, la 35 de lire, este regele neîncoronat. Disponibil în 38 de nuanțe, acest corector este un favorit pentru persoanele cu un ten predispus la imperfecțiuni. Sidra Imtiaz îl folosește de ani de zile: „Am pierdut șirul tuburilor pe care le-am terminat de-a lungul timpului. Pielea mea sud-asiatică este predispusă genetic la imperfecțiuni, pigmentare și cearcăne, așa că un corector cu acoperire mare este esențial în arsenalul meu.”

O singură aplicare este suficientă pentru a acoperi chiar și cele mai încăpățânate pete. „Este unul dintre singurele corectoare care acoperă cu adevărat petele mai închise la culoare și cearcănele, respectându-și promisiunea de a rezista toată ziua”, spune Sidra. Fiind un produs mat, ea recomandă pregătirea tenului cu o cremă hidratantă mai grasă.

Specialistul pentru cearcăne

Iar când vine vorba strict de zona de sub ochi, lucrurile stau puțin diferit. Aici, un produs care nu se strânge în liniile fine este cheie. Ilia True Skin Serum Concealer (30 de lire) a fost desemnat cel mai bun pentru această misiune. Lauren Cunningham a fost impresionată de rezultat: „Numele acestui corector îi face cu adevărat dreptate, deoarece se contopește perfect cu fața, pentru un finisaj de «piele adevărată». Iluminează instantaneu cearcănele, se întinde pe piele fără a se aduna în liniile fine, creând un aspect foarte natural, deloc încărcat.”

Formula sa este un produs hibrid între machiaj și îngrijire (are în compoziție și extract de aloe vera), fiind considerată „curată”, fără chimicale dure. Este prea lejer pentru a acoperi coșuri, dar perfect pentru a neutraliza roșeața.

Alte alegeri de top

Pe lista scurtă au intrat și alte produse remarcabile. Pentru tenul matur, Milk Makeup Future Fluid All Over Cream Concealer (26 de lire) a fost o revelație. Sidra a mărturisit: „Acest corector m-a luat prin surprindere. Cu formula sa care nu se strânge în pliuri, a acoperit cu ușurință imperfecțiunile și cearcănele.”

Rezultatul a fost o surpriză.

Când vine vorba de iluminare, Hourglass Vanish Airbrush Concealer (25 de lire) este un favorit al fanilor cosmeticelor. Lauren confirmă: „Iluminează imediat orice zonă a feței, cu un finisaj cremos și hidratant, și nu pare să usuce niciodată pielea, deși este un produs cu acoperire mare.” Pentru purtarea de zi cu zi, Glossier Stretch Concealer (18 lire) a impresionat prin formula sa elastică. Sidra a explicat: „Mi-a plăcut elementul de «stretch», care folosește micro-ceruri pentru a permite corectorului să se miște odată cu pielea, în loc să se așeze în linii și cute.”

La finalul testelor, Nars Radiant Creamy Concealer a rămas pe primul loc datorită proprietăților sale de corectare a culorii. Pentru un plus de luminozitate, Hourglass Vanish Airbrush a fost preferatul, în timp ce pentru buget, Max Factor Miracle Pure rămâne o alegere de neegalat.