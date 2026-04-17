O decizie crucială se pregătește în Statele Unite, unde FDA a anunțat că va organiza o dezbatere pe 23 iulie pentru a stabili dacă farmaciile specializate pot produce 14 peptide interzise anterior. Anunțul vine după presiuni din partea secretarului american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., și pe fondul unei piețe negre înfloritoare, unde ofițerii vamali au confiscat peste 5.000 de transporturi de peptide din China doar în luna decembrie.

Ce sunt peptidele și de ce sunt controversate?

Ați auzit de peptide? Sunt cea mai recentă nebunie a biohacking-ului de pe internet, substanțe injectabile care promit piele curată, mușchi mai mari și mai puțină grăsime corporală. La prima vedere, par o soluție magică pentru frumusețe. Numai că lucrurile stau puțin diferit.

Peptidele sunt lanțuri scurte de aminoacizi, cunoscute și ca microproteine, pe care corpul le creează în mod natural pentru a regla procese precum eliberarea hormonală, metabolismul sau răspunsul imunitar. Oamenii de știință le pot replica artificial, cele mai cunoscute exemple fiind GLP-1 (medicamentele pentru slăbit) sau insulina. Acestea sunt aprobate de FDA. Dar multe dintre peptidele promovate de influenceri nu sunt aprobate pentru consum uman.

Recomandari Spălatul pe cap dimineața sau seara? Specialiștii explică ce e mai bine pentru părul tău

În ultimii doi ani, mișcarea „looksmaxxing” a câștigat teren, iar clinicile de longevitate și site-urile neverificate au profitat de ocazie pentru a cumpăra în vrac peptide din China și a le vinde pe propriile canale. Așa ajung aceste substanțe direct în frigiderele oamenilor, gata de injectare.

Presiunea politică și piața neagră de pe TikTok

Robert F. Kennedy Jr., care s-a declarat public un „mare fan” al peptidelor, a făcut presiuni intense. Miercuri, acesta a scris pe X că ridicarea interdicțiilor „va restabili accesul reglementat și va începe imediat să mute cererea de pe piața neagră”. Problema e că, dacă se aprobă, accesul ilicit pentru scopuri non-medicale ar putea exploda.

Iar pe TikTok, piața beneficiilor cosmetice ale peptidelor e în plină expansiune. Utilizatorii vând fiole cu link în biografie sau cer comentarii pentru a oferi acces la site-uri private, unde prețurile pot ajunge și la 100 de dolari. Deși platforma suspendă conturile care promovează peptide pentru uz cosmetic, vânzătorii reapar sub alte nume de utilizator. Cum vine asta?

Recomandari Parfumurile contrafăcute online pot conține urină de cal și antigel

Modul în care peptidele cosmetice au ajuns în atenția publică a fost prin intermediul influencerilor și creatorilor de conținut de pe YouTube, care citează selectiv studii. Terry Roberts, lector la Universitatea Brunel, a co-scris o lucrare despre o enzimă numită telomerază, găsită în 90% din celulele canceroase. „Lucrarea a devenit aproape virală”, spune Roberts. „Dar ceea ce au făcut ei [influencerii și podcasterii] a fost să aleagă părți din cercetare, ignorând segmente întregi.” Partea preluată de internet menționează „o legătură puternică” între lungimea telomerilor și bolile asociate îmbătrânirii, dar riscurile sunt trecute cu vederea.

Giganții beauty, între entuziasm și prudență extremă

Peptidele topice sunt deja folosite în produse de îngrijire a pielii de mărci precum Medik8, The Ordinary sau Rhode. Acestea acționează la suprafața pielii, cu rezultate subtile. În schimb, cele injectabile (precum GHK-Cu pentru colagen sau BPC-157 pentru repararea țesuturilor) promit schimbări profunde.

Am contactat 21 de companii de beauty pentru a întreba dacă explorează proprietățile peptidelor injectabile, dar numai trei au fost de acord să comenteze. E drept că prudența e mare. „În viitor, este foarte probabil ca mărcile de cosmetice să se inspire și să dezvolte ingrediente active care oferă efecte similare acestor molecule medicale, dar fără a le folosi direct”, afirmă Nathalie Broussard, director de comunicare științifică la Shiseido. „Chiar dacă medicina a fost întotdeauna o sursă de inspirație pentru cosmetice, este important să fim conștienți că nu totul este întotdeauna transferabil.”

Recomandari Restructurări masive în beauty – estée Lauder concediază 7.000 de oameni

Suzanne Scott, de la firma de PR Seen Group, este și mai directă: „Peptidele injectabile ar putea duce ritualurile de frumusețe și longevitate într-o nouă eră, dar în acest moment, ne zbatem orbește în confuzie și dezinformare. Pur și simplu nu există suficiente teste sau reglementări.”

Dr. Michael Ingrassia, de la Estée Lauder Companies (ELC), adaugă că progresele din știința injectabilelor îi împing pe cercetători să caute alternative cosmetice. „Adevărata oportunitate constă în găsirea unor modalități de a transpune biologia complexă în formate cosmetice stabile, sigure și care oferă beneficii vizibile avansate pentru piele. Ingrediente ca acestea modelează deja următoarea generație de cercetare în domeniul îngrijirii pielii”, spune el.

Riscuri majore și un experiment uman necontrolat

Pericolele sunt încă neclare. Terry Roberts avertizează că obținerea aprobării pentru o peptidă ar putea dura între cinci și 15 ani și ar costa milioane, deoarece nu pot fi brevetate. „Dacă [mărcile] nu o pot breveta, nu își pot recupera banii”, explică el.

Dr. Charlie Cox, consultant la clinica de longevitate Reborne Longevity, descrie situația actuală drept un experiment periculos. „Rețelele sociale sunt saturate de mărturii de la oameni care își auto-injectează compuși de puritate necunoscută, ceea ce face imposibilă separarea efectului placebo de variația naturală și de efectul biologic real. Problema mai profundă este că, în esență, derulăm un experiment uman la scară largă, necontrolat, fără a colecta datele.”

Dr. Lamees Hamdan, fondatoarea brandului Cosmic Doctor, este la fel de îngrijorată. „Sunt de fapt destul de îngrijorată și alarmată că atât de mulți oameni se injectează cu peptide. Dar este și mai alarmant să văd profesioniști din domeniul sănătății care le recomandă. Deși terapia cu peptide pare interesantă, realitatea este că nimeni nu cunoaște protocoalele corecte sau efectele secundare pe termen lung. Să te injectezi cu substanțe care nu sunt reglementate nu este o glumă.”

Kieran Lahey, CEO al mărcii de suplimente Vida Glow, crede că acceptarea lor este inevitabilă. „Traiectoria reflectă ceea ce am văzut cu Botoxul și fillerele cu acid hialuronic, ambele considerate cândva strict medicale, dar acum tratamente de frumusețe mainstream”, spune el.

Dr. Anita Sturnham, fondatoarea mărcii Decree, se așteaptă „să vadă peptidele injectabile și inhalabile stabilind o prezență credibilă în mediile medico-estetice și clinice de frumusețe în următorii cinci ani”. În același timp, Hims & Hers, o companie de sănătate digitală, a înregistrat o creștere de 12% a acțiunilor după anunțul FDA, confirmând că „explorează activ cum să extindă accesul într-un mod aliniat cu ghidurile FDA”.

A fost nevoie de aproximativ trei decenii pentru ca GLP-1 să obțină succesul generalizat și să devină un nume cunoscut; peptidele injectabile ar putea avea nevoie de la fel de mult timp.