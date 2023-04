Ce sa faci in Duminica de Paste, de Inviere, ca sa iti mearga bine tot anul

In traditia autohtona, din strabuni, exista o serie de obiceiuri pentru Duminica de Paste, de Inviere, ca sa iti mearga bine tot anul.

Pastele, sarbatoarea invierii Domnului, simbolizeaza totodata felul in care omenirea biruieste suferinta. Strans legate de aceasta semnificatie sunt o serie de lucruri traditionale pe care oamenii le fac pentru a le merge bine tot anul.

Asadar, in Duminica de Paste, Duminica Invierii, se spune ca oamenii este bine sa poarte haine noi sau proaspat spalate. Acestea simbolizeaza o „curatare” atat trupeasca cat si sufleteasca. Acest obicei este strans legat in Romania si de venirea primaverii, hainele curate sau noi reprezentand faptul ca omul este in armonie cu natura care se improspateaza si revine la viata. Deci, hainele noi sau curate purtate in Duminica de Paste sunt menite sa aduca noroc in tot restul anului.

Un alt obicei pentru prosperitate si pentru noroc de-a lungul anului care este respectat de Paste la romani este spalatul pe fata cu apa in care se afla un ou rosu si un ban argintiu. Acest obicei se spune ca aduce sanatate, „rumenie” in obraji si belsug pe tot parcursul anului, de acum inainte

Alt obicei spune ca este bine sa ai oua pe masa de Paste pentru ca te apara de ghinioane iar cojile de oua trebuie ingropate pentru a te feri de deochi.

Fetele nemaritate grabesc maritisul daca pastreaza cojile de la ouale pe care le mananca, se spune totodata, iar barbatii ar trebui sa aiba palarie noua pentru a avea putere in Duminica de Paste, de Inviere.