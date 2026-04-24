Brandul de beauty The Ordinary lansează un concept de pop-up inedit, The Markup Marché, pentru a expune adaosurile comerciale din industrie, care pot ajunge și la 700%. Vizitatorii din șase mari orașe vor intra într-un supermarket suprarealist unde o banană costă 175,90 de dolari, iar o nucă de cocos ajunge la 195,50 de dolari.

Un supermarket… altfel

La prima vedere, The Markup Marché arată ca un magazin alimentar minimalist. Are coșuri de cumpărături, frigidere, rafturi cu produse și chiar case de marcat. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Aici, un „baton energizant magic, complet natural” (adică o banană) costă 175,90 de dolari, în timp ce un „recipient exotic de hidratare care sfidează setea” (o nucă de cocos) are prețul de 195,50 de dolari.

Cum vine asta? Conceptul este o analogie directă la practicile din industria frumuseții. Amy Bi, vicepreședinte de brand la Deciem (compania-mamă a The Ordinary), explică raționamentul. „Ni s-ar părea absurd dacă am avea un avocado la prețul de 300 de dolari doar pentru că există un limbaj înflorat și un ambalaj unic pentru el. Un proces de gândire similar este adesea adoptat în industria frumuseții.”

Recomandari Guerlain lansează prima campanie pentru parfumul viral de 660 de dolari

Practic, totul este o demonstrație despre cum ambalajele de lux și „puful de marketing” umflă prețurile. Cercetările făcute de brand înainte de a lansa conceptul au arătat că unele produse de lux au adaosuri comerciale de până la 700%.

„Poți avea produse eficiente fără acel preț ridicat”

Mesajul The Ordinary este direct și tranșant. „Ceea ce încercăm să arătăm este că există o altă cale”, a declarat Amy Bi. „Că poți avea produse eficiente fără acel preț ridicat. Acesta este etosul general al The Ordinary.”

Asta e ideea.

Recomandari Jacob Elordi la 28 de ani este noua imagine a parfumului Bleu de Chanel

Compania vrea să ofere „perspectivă consumatorului despre ceea ce se întâmplă în industria frumuseții în ceea ce privește adaosurile comerciale – ambalaje de lux, puf de marketing – și să aducă această analogie la altceva cu care ne putem identifica cu toții, adică produsele dintr-un magazin alimentar.”

Iar convingerea lor este fermă. „Se leagă de convingerea noastră că nimeni nu ar trebui să plătească în plus pentru The Ordinary.”

Ce se întâmplă în cele 6 orașe?

Campania globală prinde viață în luna mai în șase orașe cheie: Toronto, Londra, Paris, São Paulo, Mexico City și Melbourne. Primele care se deschid, pe 7 mai, sunt cele din Toronto și Paris. Scopul acestor experiențe nu este vânzarea directă, ci educarea publicului.

Recomandari Am testat 16 creme cu retinol și îți spunem care sunt cele mai bune pentru tenul tău

De fapt, în niciunul dintre pop-up-uri (cu excepția celui din Toronto) nu se vor vinde produse. Vizitatorii vor primi în schimb articole promoționale cu brandul și, în unele cazuri, un produs The Ordinary în format de călătorie. „Pe măsură ce ne uităm la experiențele pop-up pentru The Ordinary în ansamblu și la momentele de a aduce oamenii împreună, abordăm acest lucru din punctul de vedere al construirii comunității, dar și al experiențelor distractive, imersive, care ne permit să ne educăm și să ne informăm consumatorii despre ceea ce reprezentăm noi ca brand”, a mai spus Amy Bi. „Și să o facem în moduri unice, disruptive.”

Parisul primește și un magazin permanent

Dar veștile bune pentru fanii brandului din Franța nu se opresc aici. The Ordinary se pregătește să deschidă primul său magazin fizic permanent din Paris, în această vară. Locația va fi pe strada 40 Rue Vieille du Temple, în cartierul Marais, și va avea o suprafață de aproximativ 16 metri pătrați.

„Suntem fericiți să ne mutăm acum în Paris”, a spus Vanessa Giugovaz, director senior global retail la Deciem. „Ne-am luat timp aici, pentru că am vrut să deschidem într-un mod care să se simtă cu adevărat autentic pentru Deciem. Scopul nostru în această locație este de a oferi o experiență pe care nu o putem oferi în altă parte.”

Magazinul, inspirat de formatul mic al celui din SoHo, New York, va oferi aproape întreaga gamă The Ordinary, plus o selecție de produse Niod, marcând prima distribuție fizică a acestui brand în Franța. The Ordinary are în prezent aproximativ 25 de magazine proprii la nivel global, primul său magazin european fiind deschis în Amsterdam, în iunie 2018.