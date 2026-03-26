Vestea divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip a luat prin surprindere showbiz-ul românesc. Chiar Teo Trandafir, prezentatoarea TV în platoul căreia cei doi s-au cunoscut, s-a declarat șocată de despărțire și a vorbit deschis despre ce crede că ar fi putut duce la această ruptură neașteptată.

Anunțul oficial făcut de Codruța Filip

Codruța Filip a fost cea care a confirmat oficial despărțirea, deși a preferat să nu ofere detalii concrete despre motivele din spatele deciziei. Artista a ținut să precizeze că separarea a fost una de comun acord și că respectul reciproc va prima în continuare.

„Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt”, a declarat Codruța.

Ea a continuat, subliniind că viața își urmează cursul firesc. „Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate.”

Teo Trandafir: „Vai de capul meu!”

Dar pentru Teo Trandafir, vestea a fost un adevărat șoc. Prezentatoarea a mărturisit în direct că pur și simplu nu poate crede că cei doi s-au despărțit, mai ales că povestea lor de dragoste a început chiar în emisiunea sa. Legătura lor părea extrem de solidă.

„Poți să-mi zici și nu te cred de aici până în primăvara cealaltă. Îi cunosc pe amândoi, s-au cunoscut în emisiune la noi, la Revelion, aici. Vai de capul meu!”, a spus Teo, vizibil afectată de situație.

Încercând să găsească o explicație logică, Teo a lansat și o ipoteză legată de programul încărcat al Codruței. V-ați gândit vreodată că distanța poate rupe chiar și cele mai puternice legături? Se pare că Teo s-a gândit. Participarea artistei la show-ul „Desafio”, filmat în Thailanda, ar fi putut juca un rol, crede prezentatoarea. „Știi ce mă gândesc… ea a fost plecată în Thailanda și a stat destul de mult. Mă gândesc că poate de la asta”, a adăugat ea.

Nici apropiații nu știau de probleme

Surpriza a fost la fel de mare și pentru apropiații cuplului. Claudia Ghițulescu, o artistă apropiată de ambii și fină a părinților lui Valentin Sanfira, a declarat că nu avea nicio idee despre existența unor probleme în căsnicia lor.

E drept că i-a simțit pe amândoi mai triști în ultima perioadă.

„Părinții lui m-au botezat pe mine și suntem și rude de sânge. Tatăl lui și cu tatăl meu sunt verișori (…) Eu l-am văzut mai trist în ultimul timp (…) Ieri sau alaltăieri m-am întâlnit nas în nas cu Codruța, ea la fel era tristă, suferea și ea. Eu i-am spus: ”Te iau de mână și te duc acasă, dacă consideri”. A zis că au hotărât chestia asta (n.r. să se despartă) și să nu ne băgăm. Nu am auzit (n.r. despre divorț), eu am fost cu ei la Sfânta Parascheva în toamnă, am fost la ei acasă, la părinții Codruței. Nu am auzit niciodată lucrul ăsta, probabil sunt lucruri care sunt acolo în casa lor”, a povestit Claudia Ghițulescu pentru Spynews.