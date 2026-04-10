Elle Fanning a atras toate privirile la premiera filmului „Margo’s Got Money Troubles”. Actrița, care tocmai a sărbătorit împlinirea a 28 de ani, a apărut într-un costum impecabil, dar piesa de rezistență a fost, fără discuție, rujul roșu vibrant care i-a completat ținuta.

O apariție impecabilă

Îmbrăcată într-un costum bleumarin cu dungi, cu sacou la două rânduri de nasturi, o creație Givenchy din colecția de toamnă 2026, Elle a adăugat o pată de culoare printr-o cravată subțire din piele roșie. Părul ei lung și blond, aranjat de stilistul Jenda Alcorn, a fost lăsat drept, lucios, cu o cărare trasată ușor lateral. Dar machiajul, realizat de Tyron Machhausen, a fost cel care a ridicat întregul look. Buzele, conturate cu precizie într-o nuanță de roșu-tomatie, au fost perfect asortate cu accesoriul de la gât.

Secretul din spatele culorii

Dar cum a obținut acea nuanță perfectă? V-ați întrebat vreodată cum se creează o culoare atât de complexă? Makeup artistul, care lucrează pentru Chanel și are cliente precum Sarah Paulson sau Anne Hathaway, a dezvăluit tehnica sa. „Am amestecat câteva nuanțe pentru a obține acest look”, explică Machhausen. El a detaliat apoi procesul. „Am început cu o nuanță cărămizie pentru a contura buzele. Apoi, am adăugat o nuanță mai aprinsă, portocalie, spre centru, ceea ce a oferit o luminozitate plăcută și a adăugat profunzime pentru un efect mai tridimensional.” Restul machiajului a fost păstrat clasic, cu un contur discret și un ten luminos, pentru a lăsa buzele să fie punctul de atracție.

Trucul pentru rezistență toată noaptea

Și pentru că era ziua ei de naștere (a 28-a, mai exact), rezistența rujului a fost esențială pentru a se putea bucura de petrecere și de tort. Hai să vedem cum a reușit. Machhausen a împărtășit trucul care asigură o persistență îndelungată. „Pentru ca rujul să reziste, am presat un singur strat dintr-un șervețel pe buze. Apoi am aplicat pudră translucidă peste șervețel și am repetat acest proces de două ori. Șervețelul absoarbe o parte din uleiurile din ruj, iar pudra îl fixează cu adevărat, asigurându-se că rezistă toată noaptea.”

Un truc simplu, dar eficient.

Contrastul care face diferența

Această nuanță de roșu funcționează atât de bine pentru Elle Fanning datorită contrastului puternic cu tenul ei deschis și părul blond. Culoarea este clară și vie, atent conturată, spre deosebire de tendința actuală a buzelor cu efect „blur”. E drept că stilul personal al actriței, dezvoltat adesea împreună cu Machhausen sau cu Erin Ayanian Monroe (care o machiază și pe sora ei, Dakota Fanning), mizează pe un ten radiant care îi lasă pistruii la vedere și un fard de obraz rozaliu, cu aspect de piele arsă de soare. Până la urmă, e un look fresh de fiecare dată. Fanning demonstrează că poate purta cu aceeași lejeritate nuanțe de la roșu zmeură și vișiniu până la rozuri delicate, de garoafă.