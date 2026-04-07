Actrița Elle Fanning a captivat atenția publicului și a presei la începutul săptămânii, luni, în timpul unei apariții la SiriusXM în New York City. Vedeta, nominalizată la Oscar pentru rolul din „Sentimental Value”, a ales o rochie romantică semnată Alberta Ferretti, pentru a-și promova noul serial, „Margo’s Got Money Troubles”.

O rochie ce evocă primăvara, din colecția de toamnă

Apariția lui Elle Fanning a fost o adevărată declarație de stil, actrița canalizând o imagine a romantismului pur. Ea a optat pentru o piesă din colecția ready-to-wear Alberta Ferretti pentru toamna 2026, o alegere ce, la prima vedere, pare să evoce mai degrabă sezonul primăverii.

Rochia midi cu mânecă lungă, într-un roz delicat, a fost confecționată dintr-un material moale și a prezentat o drapare subtilă a țesăturii, creând o iluzie de eșarfă la nivelul decolteului. O talie bine definită a adăugat și mai multă structură ținutei, în timp ce detaliile florale discrete au completat aerul feminin și sezonier. Pe bune, un design deosebit!

Rochia și-a făcut debutul pe podium în februarie 2026. Lorenzo Serafini, directorul de creație și designerul brandului, a curatat o estetică ce promitea „feminitate nuanțată, seducție șoptită și eleganță discretă, menită să liniștească purtătoarea mai degrabă decât să încânte ochii celorlalți”.

Accesorii de lux și detalii rafinate

Dar o ținută nu este completă fără accesorii pe măsură, nu-i așa? Fanning a asortat rochia cu o pereche de pantofi slingback din piele lăcuită, cu catarame, de la Miu Miu. La încheietura mâinii, un inel Les Berlingots de Cartier a adăugat o notă de prețiozitate. Actrița este, de altfel, ambasadoare Cartier încă din 2023.

Un look complet, semnat de specialiști

Atenția la detalii s-a extins și la machiajul și coafura actriței. Fanning a afișat sprâncene îndrăznețe și buze rozalii, opera artistului Tyron Machhausen. Părul său blond, cu bucle lejere și cărare pe mijloc, a fost realizat de Jenda Alcorn. Întregul look a fost stilizat de Samantha McMillen, o profesionistă care lucrează și cu Michelle Pfeiffer, colega lui Fanning din „Margo’s Got Money Troubles”.

„Margo’s Got Money Troubles” – noul serial Apple TV

Toată această apariție elegantă a avut un scop clar: promovarea noului serial Apple TV, „Margo’s Got Money Troubles”. Adaptare a cărții lui Rufi Thorpe, producția o urmărește pe personajul titular, o mamă singură care se luptă să-și asigure existența și, în consecință, își deschide un cont OnlyFans pentru a se întreține pe ea și pe copilul ei.

Serialul îi are în distribuție și pe Michelle Pfeiffer și Nick Offerman. Iar debutul este programat pentru 15 aprilie, exclusiv pe Apple TV. Sandra Salibian, într-o recenzie WWD a colecției Alberta Ferretti (cea de unde provine rochia lui Fanning), a notat că „Pentru toamna 2026, expresia sa de seară va rezona cel mai mult cu publicul din Orientul Mijlociu, cu toate rochiile vaporoase din șifon curgând pe podium și emanând o lejeritate leneșă în siluetele lor moi, iar cu ocazionalele ornamente din pene de struț, broderii cu mărgele și suprafețele strălucitoare ale rochiilor cu cape adăugând un șic ornamental colecției discrete”.