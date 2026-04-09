Elle Fanning și Nicole Kidman au adus eleganța modei franceze de lux la New York, miercuri seară. Cele două actrițe au participat la premiera noului lor serial Apple TV, „Margo’s Got Money Troubles”, și au impresionat cu alegerile vestimentare semnate Givenchy, respectiv Schiaparelli.

Elle Fanning, un costum Givenchy cu personalitate

Pentru eveniment, Elle Fanning a apelat la colecția ready-to-wear de toamnă 2026 a casei Givenchy. A purtat un costum în dungi, cu o pată de culoare neașteptată dată de o eșarfă maro la gât, care completa perfect nuanța bleumarin închis a ținutei. Costumul a fost creat cu ideea de *power dressing* în minte, având pantaloni largi și un sacou dublu, ușor supradimensionat, cu revere ascuțite și umeri rotunjiți.

Designul, semnat de directorul de creație Sarah Burton, a debutat în martie, în cadrul Săptămânii Modei de la Paris. Colecția a fost descrisă ca fiind plină de „materiale de inspirație masculină, catifea, imprimeuri de animale, mătăsuri kimono, dantelă, lingouri de argint și texturi sălbatice, blănoase”. Iar Burton a orchestrat „totul cu o mână sigură”.

Fanning și-a completat look-ul cu bijuterii Cartier, întreaga ținută fiind curatoriată de stilista Samantha McMillen.

Nicole Kidman a mizat pe Schiaparelli

De cealaltă parte, Nicole Kidman a preferat o creație din colecția ready-to-wear de toamnă 2026 a casei Schiaparelli. V-ați fi așteptat la altceva de la o actriță de Oscar? Stilistul Jason Bolden i-a ales un set coordonat format dintr-un top cu mânecă lungă și o fustă, ambele cu un design complex din material alb-negru și elemente transparente.

Colecția Schiaparelli, creată de Daniel Roseberry, a fost prezentată tot la Paris, în luna martie. La momentul respectiv, s-a spus că aceasta „a explorat puterea hainelor de a-și transforma purtătorul într-un războinic, chiar dacă doar pe circuitul petrecerilor cocktail”.

O apariție cu adevărat memorabilă.

Și nu a fost doar atât. Actrița a asortat ținuta cu o pereche de sandale cu toc Gianvito Rossi și a adăugat un ceas Omega (marcă pentru care Kidman este ambasador global).

Despre ce este vorba în „Margo’s Got Money Troubles”

Dincolo de sclipirea de pe covorul roșu, serialul are o poveste cât se poate de actuală. Producția este o adaptare a romanului scris de Rufi Thorpe și urmărește povestea personajului principal, o mamă tânără și singură, care își creează un cont pe OnlyFans pentru a face rost de bani și a se întreține pe ea și pe copilul ei.

Hai să recunoaștem, subiectul este unul de impact. Alături de Fanning și Kidman, din distribuție mai fac parte Michelle Pfeiffer și Nick Offerman. Producția „Margo’s Got Money Troubles” debutează miercuri pe platforma Apple TV.