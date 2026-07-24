Dacă te-ai întors din vacanță și te simți iritabilă, fără chef și fără energie, această stare are un nume: burnout post-vacanță. Nu înseamnă că ai greșit sau că vacanța „nu a funcționat”, ci că trecerea de la relaxare la rutină poate fi mai bruscă decât pare.

Una-două zile între întoarcerea acasă și prima zi de muncă pot face diferența dintre o revenire suportabilă și una care îți consumă rapid toată starea bună. Specialiștii recomandă să lași un mic spațiu pentru despachetare, somn, ordine și adaptare, în loc să sari direct din aeroport în inbox.

Aici este miza, de fapt. Vacanțele aduc beneficii concrete pentru sănătatea mintală, iar Clinica Cleveland arată că ele reduc nivelul hormonilor de stres și oferă o resetare psihică. Dacă revenirea este prost gestionată, exact efectele bune pentru care ai plecat se pot evapora în câteva zile, când te lovești din nou de program, sarcini și presiunea de a reintra imediat în priză.

Observăm fenomenul tocmai prin acest contrast: te aștepți să vii odihnită, dar apare apatia, iritabilitatea sau senzația că nu ai niciun chef, deși abia ai fost în concediu. Libertatea relatează că psihoterapeuții explică această stare ca pe o dificultate de tranziție între două ritmuri foarte diferite, nu ca pe un eșec personal.

Niro Feliciano, psihoterapeut, atrage atenția că problema poate începe chiar din vacanță, mai ales dacă și concediul ajunge să fie trăit pe fugă.

„De multe ori ajungem la sfârșitul vacanței simțindu-ne epuizați. Este esențial să includem momente lente, chiar și în timpul unei vacanțe agitate.”

Tradus concret: dacă îți umpli fiecare zi cu drumuri, rezervări și program strict, te poți întoarce acasă cu mai puțin combustibil decât crezi. Iar la revenire, corpul și mintea simt brusc diferența.

Cum să păstrezi starea bună după vacanță

Primul pas este să nu îți programezi primele zile de muncă la intensitate maximă. Specialiștii recomandă să începi cu sarcini simple, cum ar fi verificarea e-mailurilor, nu cu cele mai grele sau mai presante lucruri de pe listă. Acesta este genul de detaliu mic care îți scade rezistența internă la revenire.

Al doilea pas este să muți acasă un ritual care ți-a făcut bine în concediu. Poate fi cafeaua băută afară, poate fi o plimbare de seară. Nu pare mare lucru, dar tocmai această continuitate ajută creierul să nu simtă revenirea ca pe o tăietură bruscă între „bine” și „iar muncă”.

Mai ajută și să ai deja în calendar următorul lucru plăcut, chiar dacă este mic: o ieșire în weekend, o vizită la teatru, ceva concret. Ideea nu este să trăiești doar pentru următoarea vacanță, ci să-i dai minții un reper apropiat, astfel încât rutina să nu pară un tunel lung, fără pauze.

Semnele care indică nevoia de a încetini ritmul

Unul dintre principalele semne care arată nevoia de a încetini este tocmai contrastul dintre așteptări și realitate: te așteptai să fii plină de energie, dar simți apatie, iritabilitate sau o lipsă de chef. Acesta este momentul în care se anulează rapid efectul bun al vacanței: când încerci să recuperezi totul dintr-odată.

Mai util este să lași loc pentru adaptare, să păstrezi unul dintre obiceiurile care ți-au prins bine în concediu și să începi cu lucrurile simple. Nu sună spectaculos, dar acești pași mici fac revenirea mai blândă și te ajută să nu pierzi toată resetarea psihică obținută în zilele libere.

De mâine, schimbarea concretă este aceasta: în loc să tratezi întoarcerea ca pe un sprint, o poți transforma într-o tranziție de una-două zile, cu mai puțină suprasolicitare și cu un ritual plăcut păstrat din vacanță. Așa ai șanse mai bune să rămâi cu ceva din starea aceea bună, nu doar cu pozele din telefon.