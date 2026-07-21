Până la 400 de miligrame de cofeină pe zi, echivalentul a aproximativ cinci cești de cafea de 8 uncii, sunt considerate sigure pentru majoritatea adulților. Peste acest prag pot apărea efecte dăunătoare asupra inimii, conform noii declarații publicate de Asociația Americană a Inimii.

În jurnalul științific „Circulation”, Asociația Americană a Inimii stabilește o limită clară pentru consumul zilnic și aduce o nuanță esențială: beneficiile cardiovasculare sunt asociate cu cafeaua neîndulcită, fără frișcă, siropuri sau alte adaosuri care pot reduce efectele pozitive pentru sănătate.

Pentru multe femei, aceasta validează un ritual zilnic, fără a-l idealiza. Cafeaua neagră a fost asociată cu un risc mai scăzut de diabet de tip 2, boli de inimă, accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă și unele aritmii. Totuși, asociat nu înseamnă dovedit ca relație directă de cauză-efect, iar aici se impune prudență.

Gregory M. Marcus, M.D., M.A.S., FAHA, președintele grupului de voluntari care a redactat declarația, a rezumat limpede limita de siguranță.

„În analiza noastră a celor mai recente cercetări, pentru majoritatea adulților, un aport de până la 400 mg de cofeină/zi, echivalentul a 5 cești de cafea cu cofeină pe zi fără adaos de zaharuri sau alte ingrediente, este sigur și nu crește riscul cardiovascular. Cu toate acestea, dozele mari de cofeină, cum ar fi cele găsite în băuturile energizante, inclusiv în shot-urile de energie, pot avea efecte dăunătoare asupra inimii și ar trebui evitate.” Cafea greceasca macinata Kaimaki 100g ECO Cumpără acum

Recomandarea favorabilă se referă la cafeaua simplă, nu la variantele încărcate cu zahăr, frișcă sau siropuri. Așadar, contează nu doar cantitatea de cafea pe care o beți, ci și ce adăugați în ea. Delish

Unde se pierde avantajul cafelei pentru inimă

Dacă doriți să păstrați beneficiile obiceiului de dimineață, soluția este simplă: moderație și cât mai puține adaosuri. Declarația nu precizează o cantitate exactă de zahăr sau frișcă de la care beneficiile s-ar pierde, dar menționează clar că astfel de ingrediente pot reduce potențialele efecte pozitive.

Deopotrivă important, declarația atrage atenția asupra dozelor mari de cofeină, adică peste pragul de 400 mg pe zi recomandat de FDA. Avertismentul este mai ferm pentru băuturile energizante și shot-urile de energie, indicate explicit ca surse de doze mari ce pot afecta inima.

Compușii bioactivi din cafea și efectele lor

Asociația Americană a Inimii explică de ce discuția nu se rezumă la cofeină. Potrivit organizației, cafeaua conține compuși bioactivi care ar putea explica unele efecte favorabile.

„Studiile experimentale sugerează că compușii bioactivi din cafea pot avea proprietăți antioxidante și antiinflamatorii, ceea ce ar putea explica unele beneficii pentru sănătate. De asemenea, este dificil să se separe efectele cofeinei de cele ale altor ingrediente adăugate de obicei în cafea, cum ar fi laptele, frișca, siropurile aromate și/sau zahărul. În plus, majoritatea studiilor despre cofeină sunt observaționale, ceea ce înseamnă că nu pot dovedi o relație de tip cauză-efect.”

Acest lucru arată că nu e momentul pentru concluzii grăbite de tip „mai multă cafea înseamnă automat mai mult bine”. Declarația vorbește despre un consum de până la 400 mg pe zi, nu despre depășirea acestei limite, și subliniază că multe dintre studiile existente observă asocieri, nu demonstrează direct cauza.

Sursa nu precizează dacă există diferențe între cafeaua la filtru, espresso sau instant și nici nu clarifică separat recomandările pentru femeile însărcinate sau care alăptează. Pentru orice nelămurire legată de dieta dumneavoastră și sănătatea inimii, cel mai bun sfat vine de la medicul specialist.