Îi auzi din camera cealaltă, apoi vine replica aceea care ridică instant pulsul în casă: unul țipă, celălalt împinge, cineva plânge. În astfel de momente, tentația e să cauți repede vinovatul și să închizi conflictul. Psihoterapeutul Cristina Nica spune însă că tocmai aici se joacă partea importantă: certurile dintre copii nu arată că ai greșit ca părinte, ci că ei învață, pe bune, ce înseamnă limitele, frustrarea și conviețuirea.

Conflictele, exerciții de dezvoltare pentru copii

În aceste momente de zi cu zi, conflictul capătă o altă formă dacă îl privești ca pe un exercițiu de dezvoltare, nu ca pe o dovadă că ceva a scăpat de sub control. Cristina Nica, psihoterapeut sistemic de copil, cuplu și familie, descrie conflictele dintre copii ca pe niște „laboratoare emoționale” în care cei mici învață despre negociere, putere și limite. Pentru tine, schimbarea practică e mare: în loc să intri doar ca arbitru, intri ca ghid.

Asta contează mai ales în clipa în care unul dintre copii lovește, țipă sau se retrage complet. Comportamentele acestea nu sunt prezentate ca semne de răutate, ci ca mesaje că acel copil este copleșit de emoții și nu are încă instrumentele necesare să le gestioneze. Cu alte cuvinte, problema nu începe și nu se termină la gestul pe care îl vezi.

„Nu comportamentul este problema, comportamentul este mesajul.”

Fraza schimbă mult din felul în care poți interveni. Dacă un copil lovește și nu se oprește, limita rămâne fermă, dar tonul nu trebuie să alunece automat în pedeapsă. Rolul adultului, explică Cristina Nica, este să valideze emoția – de pildă, „Văd că ești supărat” – și să pună o limită clară, dar blândă: „Nu pot să te las să lovești”. Aici e partea utilă și pentru copil, și pentru tine: emoția este recunoscută, comportamentul este oprit.

Validarea nu înseamnă să fii de acord cu ce s-a întâmplat. Înseamnă să nu lași copilul singur cu ceea ce simte exact când e copleșit. Iar asta face diferența dintre o ceartă închisă forțat și una din care rămâne ceva învățat pentru data viitoare.

Abordarea aceasta vine din zona parentingului conștient, care pune accent pe nevoile emoționale ale copilului și pe relația de atașament, în contrast cu metodele mai autoritare. Cum relatează Psychologies, miza nu este să dispară complet conflictele, ci să se schimbe răspunsul adultului la ele: mai puțină disciplină bazată pe pedeapsă, mai multă ghidare care îi ajută pe copii să-și construiască inteligența emoțională și relații de familie mai sănătoase.

Cum ajutăm copiii să își găsească singuri soluții

De aici vine și una dintre cele mai grele mutări pentru un părinte: să nu decidă instant în locul copiilor de fiecare dată. Cristina Nica spune că adultul îi poate încuraja să caute singuri o ieșire din conflict prin întrebări simple, cum ar fi „Cum putem face să fie bine pentru amândoi?”. Nu există aici vârste exacte precizate pentru momentul în care negocierea funcționează mai bine, dar ideea de bază rămâne aceeași: copilul nu învață să gestioneze conflicte dacă altcineva îi rezolvă mereu disputa cap-coadă.

„Copiii nu au nevoie de un adult care să decidă în locul lor. Au nevoie de un adult care să-i învețe cum să decidă.”

Și mai e ceva care poate liniști multe mame: dacă cei mici se ceartă des, asta nu înseamnă automat că ai în casă copii „problemă”. Conflictele repetate sau foarte intense pot semnala nevoi neîmplinite, anxietate, traume ori dificultăți de dezvoltare. Semnalul, în logica aceasta, cere mai multă atenție, nu mai multă pedeapsă. Nu orice ceartă ascunde o problemă gravă, dar nici nu ajută să fie tratată doar ca obraznicie.

În partea cea mai concretă a relației de zi cu zi, Cristina Nica atrage atenția și la conectarea emoțională dintre adult și copil. Chiar și 10 minute pe zi pot reduce semnificativ frecvența conflictelor, pentru că umplu „rezervorul emoțional” al copilului. Practic, nu rezolvi totul în mijlocul crizei; o parte din liniștea de mai târziu se construiește în minutele obișnuite, când copilul simte că e văzut și auzit.

Și poate tocmai de aceea perspectiva aceasta e atât de eliberatoare. Dacă ai avut vreodată senzația că o ceartă între copii spune ceva rău despre tine, mesajul Cristinei Nica merge în direcția opusă: conflictul nu e un verdict despre familie, ci un moment în care cineva mic încă învață cum să fie cu altcineva mare sau mic, fără să se piardă pe sine.