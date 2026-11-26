CPI România a finalizat pe 26 noiembrie 2026 reamenajarea unei părți din Sun Plaza, centrul comercial deținut de CPI Property Group. Locuitorii din sudul Bucureștiului găsesc acum acolo Primark, Reserved, CCC și ePantofi, magazine de haine și încălțăminte deschise în aceeași zi.

Zona reamenajată are 20.000 de metri pătrați și cuprinde 25 de magazine. Potrivit CPI România, 18 mărci intră pentru prima dată în Sun Plaza, iar celelalte șapte magazine au fost mutate sau extinse. Alte două deschideri sunt programate pentru 2027, așa că nu toate magazinele anunțate pot fi vizitate acum.

Ce magazine de haine și încălțăminte sunt deschise

Primark are raioane pentru femei, bărbați și copii, dar și produse pentru casă și frumusețe. Magazinul se află pe Calea Văcărești 391, în Sectorul 4, și afișează un program între orele 10:00 și 22:00. Reserved are colecții pentru femei, bărbați și copii.

CCC și ePantofi au deschis tot pe 26 noiembrie. H&M și-a redeschis magazinul în aceeași zi, iar Zara și Pull&Bear și-au extins spațiile pe care le aveau deja în centru. Aceste schimbări nu înseamnă că toate cele trei mărci sunt noi în Sun Plaza.

În noua zonă sunt anunțate și magazine de frumusețe, între care NALA Natural Cosmetics și ProBeauty, însă pentru ele nu este precizată o zi individuală de deschidere. Tot pe 26 noiembrie s-a deschis Auchan, la ora 10:00; programul anunțat pentru zilele următoare este între 07:00 și 22:00.

Ce s-a schimbat în Sun Plaza

Carrefour a plecat din Sun Plaza în mai 2025, iar CPI România a început reamenajarea la începutul lui 2026. În locul unui singur magazin alimentar mare, spațiul refăcut aduce magazine din mai multe categorii. Noul Auchan ocupă 7.000 de metri pătrați.

Primark și viitorul Peek & Cloppenburg au fiecare spații de câte 3.200 de metri pătrați, iar Reserved ocupă aproximativ 2.200 de metri pătrați. După reamenajare, magazinele de modă reprezintă 38% din suprafața disponibilă pentru închiriere a centrului comercial, potrivit CPI România.

Compania arată că zece dintre mărcile din noua zonă nu aveau până acum magazine în sudul Bucureștiului, dar nu le numește pe fiecare. La Sun Plaza se pot închiria în total 81.000 de metri pătrați, iar de acolo se ajunge direct la stația de metrou Piața Sudului.

Ce magazine se deschid în 2027

iStyle este programat pentru ianuarie 2027, iar Peek & Cloppenburg pentru martie 2027. Cele două apar în planul noii zone, însă nu fac parte dintre magazinele deschise pe 26 noiembrie. Următorul termen anunțat este deschiderea iStyle, în ianuarie 2027.