Starbucks a oferit deja o primă privire asupra meniului său de vară pentru anul 2026, un anunț neașteptat de timpuriu. Gigantul cafelei mizează pe arome tropicale și pe băuturi inspirate de horchata pentru a-și surprinde clienții peste doi ani.

Planuri pe termen lung

Pare devreme, nu-i așa? Să vorbești despre meniul de vară din 2026 când încă suntem în plin 2024. Dar se pare că lanțul de cafenele are deja o viziune clară pentru viitor, dorind să seteze tendințele cu mult timp înainte.

Anunțul a venit ca o surpriză pentru mulți.

Recomandari Machiajul pastel inspirat de balet domină tendințele pentru primăvara 2026

Strategia ar putea fi menită să genereze interes pe termen lung și, de ce nu, să testeze reacția publicului la aceste noi concepte, chiar dacă doar la nivel declarativ deocamdată.

Arome exotice în prim-plan

Concret, două direcții par să domine planurile companiei. Pe de o parte, vorbim despre o explozie de arome tropicale, o alegere care, e drept, nu de puține ori s-a dovedit a fi populară în sezoanele calde. Iar pe de altă parte, o noutate interesantă o reprezintă băuturile inspirate de horchata.

Stai puțin, ce e horchata? Pentru cine nu știe, este o băutură tradițională (de obicei pe bază de orez, migdale sau semințe de susan) foarte populară în Spania și America Latină, cunoscută pentru gustul său dulce și răcoritor. Integrarea acestei arome într-un meniu global arată o deschidere către influențe culturale diverse.

Recomandari Cele 10 piese cheie care definesc garderoba de primăvară în 2026

Deocamdată, acestea sunt singurele detalii făcute publice, compania păstrând misterul asupra rețetelor exacte sau a listei complete de produse. Numai ca simpla menționare a acestor două direcții este suficientă pentru a stârni curiozitatea fanilor brandului, care vor trebui să aibă răbdare până în vara lui 2026 pentru a le testa.