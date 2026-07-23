Da, poți face acasă un spray natural împotriva țânțarilor, cu o bază simplă din apă distilată și apă oxigenată, plus uleiuri esențiale de citronella, lămâie și eucalipt. Dacă vrei ceva cu miros mai proaspăt și fără să ajungi direct la variantele din comerț, aceasta este una dintre soluțiile ușor de încercat în serile de vară.

Pentru tine, schimbarea e simplă: ai o alternativă de casă pentru disconfortul creat de țânțari, dar vine cu câteva reguli care nu merită să fie sărite. Spray-ul trebuie agitat înainte de fiecare folosire, pentru că uleiurile esențiale se separă de apă, iar valabilitatea lui este de aproximativ o săptămână, tocmai fiindcă nu conține conservanți.

Rețeta are patru piese clare. Apa distilată este baza amestecului, apa oxigenată are efect dezinfectant, iar uleiurile esențiale sunt partea care dă efectul repelent. Dintre ele, citronella este ingredientul evidențiat ca repelent natural, iar lămâia și eucaliptul completează formula.

Miza este practică: dacă petreci seri pe balcon, pe terasă sau cu ferestrele deschise, poți avea la îndemână o variantă simplă și ieftină. Soluțiile de casă au devenit mai populare din dorința multor persoane de a evita produsele din comerț percepute ca având chimicale de sinteză.

Atenție la cantități și alergii

Există însă și o limită importantă. Potrivit Casa-gradina, nu sunt precizate proporțiile exacte pentru fiecare ingredient, așa că nu se pot oferi recomandări de mililitri sau de picături. Nici eficiența comparativă față de repelentele din comerț nu este detaliată.

La fel de important, uleiurile esențiale pot fi iritante. Înainte să folosești spray-ul pe o zonă mai mare, este indicat să faci un test de alergie pe o porțiune mică de piele. Asta contează mai ales dacă ai pielea sensibilă sau reacționezi ușor la produse parfumate.

Unde merită să fii atentă ca să nu-i anulezi efectul

Dacă alegi să-l prepari, fă o cantitate mică. Cum soluția rezistă aproximativ o săptămână, nu are sens să pregătești un recipient mare pe care apoi să-l arunci.

Agită flaconul înainte de fiecare aplicare. E un pas mic, dar necesar, pentru că uleiurile esențiale nu rămân amestecate uniform în apă.

Și nu-l păstra la frigider, chiar dacă tentația e mare vara. Temperaturile scăzute pot modifica consistența produsului.