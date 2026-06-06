Actrița din Big Hero 6, Jamie Chung, tocmai ne-a oferit lecția perfectă de stil pentru plajă în timpul vacanței ei în Turks și Caicos. Într-o rochie croșetată complet transparentă, purtată peste un costum de baie negru, vedeta a atras toate privirile pe rețelele sociale.

Și știi de ce contează asta cu adevărat pentru noi? Pentru că dincolo de pozele perfecte de pe plajă se află o rutină de fitness extrem de accesibilă și ancorată în realitate. Jamie nu ne vinde iluzia perfecțiunii fără efort, ci ne arată cum să integrăm mișcarea în viețile noastre aglomerate, chiar și atunci când pur și simplu nu avem energie.

Trendul rochiilor transparente și vacanța în familie

Gândește-te la o vacanță în familie unde vrei să te simți confortabil, dar și incredibil de feminină. Jamie a reușit exact asta la Beaches Resorts, accesorizând rochia cu crăpătură pe picior cu o pereche de pantofi negri cu toc mic și ochelari de soare. O altă apariție a inclus un costum de baie alb cu margini negre și o pălărie de paie.

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Iar fanii au reacționat imediat. Un admirator i-a transmis că arată absolut uimitor, în timp ce altul i-a dedicat o melodie celebră. Dar ce face de fapt pentru a arăta așa.

Antrenamente scurte și mișcare inteligentă

Secretul ei nu constă în ore nesfârșite la sală. Așa cum a explicat într-un material publicat recent de Hellomagazine, actrița mizează pe eficiență maximă.

„Dacă sunt în sală, îmi place o încălzire de 15 minute pe bandă, apoi merg la aparatul cu cabluri și fac o tracțiune cu săritură și apoi izometrie și apoi cobor încet, chiar îți lucrează tot corpul.” – Jamie Chung, Actriță

Adaugă exerciții compuse cu kettlebell și e gata. Când stă acasă, caută tutoriale de power vinyasa yoga de la Alo Yoga pe YouTube sau pur și simplu iese la o alergare cu câinele.

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Ce faci când ești prea obosită pentru sport

Știi momentul ăla când abia te dai jos din pat și ideea de a face sport pare o glumă proastă? Să fim serioase, toate trecem prin asta. Doar că Jamie are o strategie foarte clară pentru zilele lipsite de motivație.

„Dacă sunt super leneșă voi spune: Ok, hai să începem cu 50 de abdomene, apoi încă 50, apoi 15 flotări și continuăm de acolo. Apoi voi face câteva genuflexiuni.” – Jamie Chung, Actriță

Totul se rezumă la starea de spirit și la eliberarea de endorfine. Dar partea care mi-a plăcut cel mai mult este legată de presiunea pe care o punem singure pe umerii noștri. Actrița ne sfătuiește să ne luăm pur și simplu cinci minute pentru a medita și a ne limpezi mintea, pentru că restul va urma de la sine.

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Până la urmă, lecția de aici nu este despre a cumpăra exact rochia purtată de ea în Turks și Caicos. Este despre a găsi acele câteva minute pentru tine într-o zi haotică. Oare câte dintre noi vor reuși să aplice această regulă simplă începând chiar de mâine dimineață, înainte să sune telefoanele de la birou?