Dacă ți s-a întâmplat să intri pe o aplicație pentru 5 minute și să ridici privirea după aproape o oră, nu e doar o impresie că mintea rămâne obosită și împrăștiată. Specialiștii spun că folosirea excesivă a aplicațiilor cu clipuri scurte, unde treci continuu de la un video la altul, poate slăbi memoria și capacitatea de concentrare, iar în timp poate fi legată și de stări de anxietate sau depresie.

Concret, clipurile de 10-15 secunde îți obișnuiesc creierul cu o viteză foarte mare de procesare. Față de activitățile care cer atenție mai lungă, cum sunt cititul, învățatul, ascultarea unei persoane până la capăt sau urmărirea unui film mai lent, scroll-ul rapid cere aproape zero răbdare. Iar când repetarea devine rutină, creierului îi este tot mai greu să stea cu aceeași informație suficient timp încât să o rețină.

Asta se vede în viața de zi cu zi mai repede decât ai crede. Uiți ce ai vrut să cauți pe telefon imediat după ce l-ai deblocat. Recitești același paragraf. Te oprești dintr-o sarcină ca să verifici ceva „doar un pic”, apoi îți e greu să revii. Și, poate cel mai frustrant, apare senzația că muncești, dar nu mai ai aceeași claritate ca înainte.

Scroll-ul rapid afectează memoria și concentrarea

Psihologul Cristian Grigore explică limpede ce se întâmplă în fundal atunci când sari foarte repede dintr-un clip în altul.

„Atenția devine fragmentată și inevitabil este afectată și memoria pentru că nu are timp să proceseze acest volum uriaș de informații. Adolescenții sunt cei mai vulnerabili deoarece creierul lor este în dezvoltare.”

Partea importantă pentru tine este aceasta: memoria nu funcționează bine sub bombardament continuu. Nu pentru că „nu te mai duce capul”, ci pentru că informația nu stă destul încât să fie procesată. Iar dacă ai acasă un adolescent, vulnerabilitatea este și mai mare, tocmai fiindcă dezvoltarea creierului nu este încheiată.

Numai că problema nu rămâne doar la uitare. Potrivit Observatornews, când memoria este folosită tot mai puțin, sunt afectate și alte procese cognitive: atenția, gândirea, capacitatea de a rămâne cu o idee mai mult timp. Pentru cine lucrează, asta poate însemna mai multe întreruperi, mai mult efort pentru sarcini care înainte păreau simple și o încredere mai mică în propriile forțe.

Semnele timpurii pot indica probleme mai grave

Nu toată lumea care stă mult pe social media va ajunge la anxietate sau depresie. Dar există semnale timpurii care merită observate. Dacă îți este greu să citești câteva pagini fără să simți impulsul să verifici telefonul, dacă o conversație mai lungă te pierde pe drum sau dacă orice activitate care nu se mișcă în ritmul clipurilor scurte ți se pare „prea lentă”, e un semn că atenția a început să se reseteze după altă regulă.

Iar Cristian Grigore leagă clar acest tip de oboseală cognitivă și de partea emoțională.

„Pot fi influențate procesele cognitive: atenția, memoria, gândirea. Și componenta emoțională poate să sufere. Sunt tot mai multe persoane care dezvoltă stări de anxietate, chiar și stări de depresie din cauza acestui deficit de atenție și de memorare. Inevitabil, și stima de sine a acestor persoane începe să scadă. Fiindcă observă că nu mai au aceste abilități, aceste competențe cu care să facă față în activitatea profesională.”

Aici e miza reală. Nu doar că uiți mai des. Ci că începi să observi și tu că nu mai funcționezi cum funcționai, iar asta poate lovi direct în stima de sine. Pentru multe femei active, exact asta doare: nu lipsa de informație, ci senzația că mintea este mereu plină și totuși reține prea puțin.

Specialiștii recomandă o limită de 2-3 ore pe zi pentru social media

Recomandarea specialiștilor este ca adolescenții și adulții să nu petreacă mai mult de 2-3 ore pe zi pe social media. Dacă programul tău zilnic trece bine peste acest prag, ai un reper clar de la care merită să începi. Nu perfecțiunea contează din prima, ci să vezi cât stai de fapt.

Dar partea bună este că nu ai nevoie de cine știe ce aplicație nouă. Telefonul are deja limite zilnice de utilizare care te avertizează când timpul petrecut pe rețelele sociale sare de un prag ales de tine. E un pas banal, sincer, dar foarte util tocmai pentru că scoate timpul din zona vagă a lui „stau puțin”.

Dacă vrei un început realist, setează limita pe aplicațiile cu scroll continuu și urmărește câteva zile cum arată obiceiul tău adevărat. Mulți tineri descriu exact capcana asta:

„Mă uit pe TikTok. Seara, spunem că stăm 5 minute și se transformă într-o oră. M-am uitat la clipuri cu pisicuțe, cu porumbei… de multe ori, pur și simplu dăm scroll.”

Cum îți poți reantrena atenția rapid

Prima mișcare utilă este să pui un prag zilnic. A doua este să observi când apare scroll-ul automat: seara, în pauzele de lucru, înainte de culcare, în timp ce faci altceva. Doar identificarea momentului te ajută să nu mai intri pe pilot automat.

Dar merită și un exercițiu simplu de reantrenare a atenției: alege zilnic 5-15 minute pentru o activitate fără întreruperi, fie citit, fie învățat ceva, fie o conversație în care telefonul nu e lângă tine. Datele publicate despre sănătatea creierului arată că antrenamentul constant, chiar și în intervale scurte de 5-15 minute pe zi, poate ajuta adulții de toate vârstele. Nu repari totul într-o seară, dar creezi din nou toleranță pentru ritmul normal al vieții.

Pentru părinți, regula practică rămâne aceeași: limita de timp și discuția clară despre de ce există acea limită. Adolescenții sunt categoria cea mai vulnerabilă, iar faptul că „toți fac asta” nu schimbă impactul asupra atenției și memoriei.

Un ultim detaliu care contează: dacă observi că după perioade lungi de scroll adormi mai greu, te simți mai agitată sau nu te poți aduna nici a doua zi, ia asta ca pe un semnal de igienă digitală, nu ca pe un eșec personal. Primul pas foarte concret rămâne în telefonul tău: activează chiar azi limita zilnică de utilizare pentru aplicațiile pe care le deschizi „doar cinci minute”.