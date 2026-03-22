Școala A. Fantis din Brooklyn, New York, a organizat o celebrare vibrantă și emoționantă pentru a marca Ziua Independenței Greciei. Elevi de toate vârstele, de la grupa mică (Pre-K3) până la clasa a VIII-a, au urcat pe scenă pentru a prezenta un program artistic complex, în fața părinților, membrilor comunității și a unor invitați speciali.

Un omagiu adus eroilor din 1821

Evenimentul, desfășurat în sala de sport a școlii, a fost un adevărat spectacol de poezie, cântece și scenete teatrale. Prin intermediul acestor momente artistice, elevii au comemorat eroii Revoluției Grecești din 1821. Nu a fost doar o simplă serbare, ci o demonstrație a cunoștințelor lor istorice și a abilităților lingvistice, totul pus în scenă cu mult entuziasm.

Și, până la urmă, despre asta este vorba. Despre a duce mai departe o moștenire culturală bogată.

Identitate și moștenire elenă

Theodore P. Zampetis, directorul școlii, a subliniat importanța acestei zile pentru identitatea instituției. El a declarat că evenimentul reprezintă un pilon central al valorilor promovate de școală. „Celebrarea Zilei Independenței Greciei este o piatră de temelie a identității școlii noastre. Este o expresie vibrantă a angajamentului nostru de a păstra și promova moștenirea elenă pentru generațiile viitoare”, a afirmat Zampetis.

O misiune clară.

Iar angajamentul școlii față de păstrarea culturii și limbii grecești a fost clar în fiecare moment al spectacolului, de la cei mai mici participanți (preșcolarii de 3 ani) până la viitorii absolvenți.

Inspirație pentru întreaga comunitate

Prezent la eveniment, Părintele Gerasimos Makris, preotul paroh al Catedralei Sfinții Constantin și Elena, s-a arătat profund impresionat de prestația elevilor. V-ați gândit vreodată câtă muncă se ascunde în spatele unor astfel de momente? Părintele Makris a surprins perfect emoția generală: „Să vezi cum elevii noștri își îmbrățișează moștenirea cu atâta pasiune și talent este cu adevărat inspirator. Aceste spectacole sunt o mărturie a spiritului dăinuitor al poporului grec și a importanței transmiterii tradițiilor noastre.”

Pe aceeași linie, Demetrios Papacostas, președintele Consiliului de Administrație al școlii, a vorbit despre rolul pe care instituția îl joacă în comunitatea elenă din Brooklyn. Nu e vorba doar de note și examene, pare să spună el. „Școala A. Fantis este mai mult decât o simplă instituție de învățământ; este o comunitate care hrănește o legătură profundă cu rădăcinile noastre grecești. Celebrarea de astăzi ilustrează frumos succesul misiunii noastre.”