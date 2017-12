Cinci cauze comune ale sughitului si cum sa scapati de el

Cu totii am trecut prin experienta sughitatului, contractiile involuntare ale muschilor diafragmei. Sunt atat DE enervante, cat si jenante, mai ales cand se desfasoara o perioada lunga de timp. Iata ce cauzeaza sughitUL, astfel incat sa puteti lucra la prevenirea acestora.

Mananci prea repede

Sughitul este o conditie foarte frecventa care aproape intotdeauna se rezolva in cateva minute pana la cateva ore – dar daca aveti nevoie de putin ajutor pentru a scapa de ele, aici sunt noua trucuri usor pentru a vindeca sughiturile. Potrivit lui Marc Wishingrad MD, un gastroenterolog din Santa Monica, “Cauza principala este de obicei legata de mancatul prea rapid, prea mult sau prea iritant (alimente picante, prea calde sau reci)”, spune Dr. Wishingrad . “Prevenirea, in esenta, este de a invata sa mancati incet”

Obiceiuri proaste

Consumul de alcool si fumatul nu sunt doar obiceiuri proaste, ci pot provoca deseori sughituri.

Starea voastra emotionala

Potrivit doctorului Mike, stresul emotional – sau emotia – poate duce la sughituri. Cand simtiti ca adrenalina incepe sa pompeze sau creste ritmul cardiac, amintiti-va sa respirati!

GERD

Sughiturile pot fi, de asemenea, legate de starea foarte frecventa numita GERD (boala de reflux gastro-esofagian). “Sughitul GERD poate fi un ciclu vicios, iar GERD duce la sughituri si sughituri”, explica Dr. Wishingrad.

Interventie chirurgicala

Potrivit cardiologului din Florida de Sud, Adam Splaver, MD, in unele cazuri, interventiile chirurgicale abdominale pot provoca sughituri, precum si tumori ale burtii sau ale sistemului nervos central (acestea sunt de obicei greu de rezolvat) sau accidente vasculare cerebrale. Daca simptomele nu trec in cateva ore este indicat sa mergeti la un medic.

Sughituri care dureaza mai mult de 48 de ore

Acestea sunt definite ca sughituri persistente si medicul trebuie consultat intotdeauna. Cauzele pot include GERD, efectele secundare ale medicamentelor, afectiuni neurologice, precum si diverse infectii, precum si cancer, desi acestea sunt rare, spune Dr. Wishingrad.

Tratament medical

Daca sunteti in cautarea pentru o tratare rapida, exista unele remedii pentru sughit. Daca, totusi, aveti sughituri persistente, Dr. Wishingrad spune ca tratamentele includ medicamente pentru blocarea acidului, precum si medicamente care afecteaza sistemul nervos, cum ar fi torazina, baclofenul si neurontina. Exista proceduri chirurgicale minore, care pot fi facute in cazul in care medicatia nu functioneaza.