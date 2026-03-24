Când locuiești cu partenerul, împărțiți mai mult decât casa și interesele. Un simplu sărut de 10 secunde, de exemplu, poate transfera până la 80 de milioane de bacterii. împărțiți o comunitate vastă de microorganisme, cunoscută sub numele de microbiom uman, iar acest schimb constant are un impact direct asupra sănătății.

Microbiomul intestinal, o surpriză comună

Deși dieta și stilul de viață au cea mai mare influență, studiile arată că simpla coabitare cu partenerul modifică important microbiomul intestinal. Se estimează că partenerii împart între 13% și 30% din bacteriile intestinale. Iar asta chiar și atunci când dieta, pe care multe cupluri o au în comun, a fost eliminată din ecuație.

Vestea bună? Cercetările arată că persoanele care locuiesc împreună au o diversitate microbiană mai mare comparativ cu cele care trăiesc singure. O diversitate crescută este corelată cu un risc mai scăzut de sindrom de colon iritabil, boli cardiovasculare și chiar glicemie ridicată.

Numai că, lucrurile stau puțin diferit când analizăm speciile de bacterii. De exemplu, în familia Ruminococcus, unele specii aduc beneficii sănătății, în timp ce altele au fost asociate cu afecțiuni precum diabetul și sindromul de colon iritabil. Așadar, aceleași bacterii pot avea efecte diferite în funcție de persoană.

Câte bacterii transferă, pe bune, un sărut?

Schimbul de salivă este clar, dar cifrele sunt impresionante. Așa cum spuneam, „un sărut de 10 secunde poate schimba până la 80 de milioane de bacterii”. Cu cât se sărută mai des un cuplu, cu atât bacteriile lor salivare devin mai asemănătoare.

Studiile arată că partenerii care locuiesc împreună împart 38% din microbiomul oral. Prin comparație, cuplurile care nu locuiesc împreună au în comun doar 3%.

Ce înseamnă asta pentru sănătate? Un microbiom oral sănătos protejează împotriva cariilor și are proprietăți antiinflamatorii. Dar unele bacterii comune în cupluri pot fi și dăunătoare. De pildă, partenerii au șanse mai mari să aibă un număr similar de bacterii Neisseria. Unele dintre acestea pot provoca meningită, e drept că alte tulpini de Neisseria luptă chiar împotriva celor periculoase, împiedicându-le să se înmulțească.

Amprenta microbiană de pe piele

Dintre toate, microbiomul pielii este cel mai personalizat, fiind adesea numit „amprenta noastră microbiană”. Și totuși, este cel mai similar în rândul cuplurilor. Contactul apropiat cu partenerii – și chiar cu animalele de companie – are o influență uriașă asupra bacteriilor care trăiesc pe pielea noastră.

Iar schimbul nu se limitează la mâini sau brațe. Cercetările arată că partenerii împărtășesc 35% din bacteriile de pe picioare și aproximativ 17,5% din bacteriile de pe pleoape.

Și nici măcar nu trebuie să vă atingeți partenerul pentru a avea aceleași bacterii pe piele. Factori precum dormitul în același pat și mersul pe suprafețe similare explică asemănarea. Oamenii elimină în mod natural bacterii (într-un mod similar cu cel în care câinii lasă păr), lăsând urme pe tot ce ating.

Impactul coabitării asupra microbiomului pielii este atât de mare încât cercetătorii au putut folosi modele computerizate pentru a prezice cu o acuratețe de 86% cuplurile care locuiesc împreună, bazându-se doar pe mostrele lor bacteriene individuale. totusi, efectul concret asupra sănătății nu este cunoscut în prezent.

Deși împărțirea bacteriilor cu partenerul poate suna alarmant, de cele mai multe ori nu există motive de îngrijorare. Aceste bacterii ne învață corpul cum să lupte împotriva infecțiilor, ne ajută să digerăm alimentele și chiar produc nutrienți esențiali. Microorganismele pe care le împărțim cu partenerii noștri sunt adesea inofensive și, uneori, mai degrabă ne ajută sănătatea decât să o împiedice.