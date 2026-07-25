Cina aceea de vară care pare gândită din timp, dar se face în mai puțin de o oră, vine acum într-o formulă simplă: salată cu friptură de vită la grătar și piersici coapte.

Câștigul imediat e clar. În locul unei salate clasice, ai un preparat care merge și pentru o seară obișnuită din timpul săptămânii, și pentru o cină romantică acasă, fără să ceri mult timp în bucătărie.

Baza este una foarte curată. Rucola duce toată salata, iar peste ea vine brânză albastră mărunțită. Dressingul păstrează linia scurtă, cu doar patru ingrediente: ulei de măsline, lămâie, sare și piper.

Partea care schimbă tot gustul stă în contrast. Friptura este marinată în oțet balsamic, iar piersicile dulci ajung și ele pe grătar. Exact aici apare nota aceea de vară pe care o cauți uneori în salate, ceva dulce-acrișor, dar fără să alunece spre desert.

Rețeta, propusă de publicația culinară Delish Delish, folosește piersicile tocmai pentru acest contrast și pentru a oferi o alternativă mai rafinată la salatele clasice. Folosirea fructelor în preparate sărate este o modalitate de a scoate din rutină combinațiile obișnuite.

Mai e un avantaj practic. Rețeta rămâne flexibilă și dacă nu ai curte sau grătar clasic. Friptura se poate face și într-o tigaie grill, așa că preparatul nu depinde de o configurație complicată.

Timpul de preparare și ingredientele-cheie pentru salata de vară

Merită aleasă când vrei ceva rapid, dar care să aibă aer de răsfăț. Timpul total rămâne sub o oră, iar ingredientele-cheie sunt puține: rucola, brânză albastră, un dressing din ulei de măsline, lămâie, sare și piper, și două elemente gătite, vita și piersicile.

Contrastul dintre carnea marinată în oțet balsamic și piersicile dulci la grătar este exact partea care face salata diferită de una obișnuită.

Metode alternative de gătire pentru friptură

Friptura se poate prepara atât pe grătar clasic, cât și într-o tigaie grill.