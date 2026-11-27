Colecțiile pentru primăvara și vara 2027 readuc umerii accentuați, culorile puternice și bijuteriile mari inspirate de moda anilor ’80. Pentru cine vrea să încerce această direcție, o singură piesă poate fi combinată cu hainele deja aflate în garderobă.

Saint Laurent, Valentino și Giorgio Armani au folosit aceste forme și culori în prezentările lor. La Giorgio Armani, prezentarea din 27 septembrie 2026 este documentată într-o galerie cu 67 de ținute, printre care apar sacouri, costume, bluze, rochii și accesorii.

Este, deocamdată, o direcție văzută pe podium. Exemplele din garderoba de zi cu zi vin din mărturiile câtorva persoane, nu din date care să arate câte femei poartă deja astfel de haine.

Ce piese au apărut în colecțiile pentru 2027

Colecția Saint Laurent prezentată de Anthony Vaccarello a inclus jachete ample, bluze cu volane și tonuri aurii. Valentino a ales rochii în culori intense și perle purtate în mai multe șiruri, iar Giorgio Armani a pus accent pe linia umerilor. Mugler și Calvin Klein au prezentat, la rândul lor, haine cu forme care amintesc de anii ’80.

Louis Vuitton a mers spre alt reper al deceniului: New York-ul anilor ’80. În colecția sa pentru 2027 au apărut blugi rigizi și cămăși largi cu desenele artistului Keith Haring. O valiză Louis Vuitton decorată de Haring în 1984 a fost vândută în 2020 pentru aproximativ 35.000 de dolari și a intrat apoi în arhiva casei.

Cum poate intra o singură piesă într-o ținută obișnuită

Un sacou cu umeri accentuați poate fi purtat peste un tricou simplu, cu blugi drepți. O bluză cu volane merge cu pantaloni fără imprimeu, iar un top cu paiete poate fi alăturat unor blugi și pantofi simpli. Astfel, piesa inspirată de anii ’80 rămâne în centrul ținutei, fără ca restul hainelor să fie schimbate.

Bijuteriile mari oferă o altă variantă: cerceii pot fi purtați cu haine într-o singură culoare. Haile Lidow, fondatoarea Lidow Archive, spune că a observat cereri pentru rochii vintage cu talie coborâtă, fuste cu volane și costume din anii ’80. Este experiența magazinului ei, nu o măsură a cererii din întreaga piață.

Cântăreața Violet Sky, în vârstă de 26 de ani, spune că poartă zilnic blugi cu aspect decolorat, topuri cu strasuri și pantofi sport Reebok Classics. Pentru o ținută mai puțin încărcată, blugii decolorați pot fi combinați doar cu un top simplu.

Cât costă câteva piese asemănătoare în România

Pe 27 noiembrie 2026, un comparator de oferte din România afișa pentru Reserved aceste prețuri. Sunt prețuri ale unor produse din magazin, nu ale colecțiilor de podium:

Bluză cu volănașe: 69,99 lei.

Top din denim cu umeri decupați: 59,99 lei.

Top din jerseu cu paiete: 129,99 lei.

Oferta pentru bluză era marcată ca actualizată cu zece zile înainte. Prețul și stocul pot fi diferite în momentul cumpărării.

Colecțiile prezentate sunt pentru primăvara și vara 2027. Abia odată cu apariția lor în magazine se va vedea ce piese ajung în oferta obișnuită.