Zilele trecute, străzile din New York au fost din nou scena perfectă pentru o apariție de cuplu intens comentată. Taylor Swift și Travis Kelce au ieșit la o cină romantică la exclusivistul club Zero Bond, iar alegerile lor vestimentare ne dau deja direcția exactă pentru garderoba acestei primăveri.

Lecția de stil pentru cupluri

Dincolo de fascinația evidentă pentru viața lor personală, această apariție ne interesează dintr-un motiv mult mai practic. Gândește-te la momentul ăla când vrei să te asortezi subtil cu partenerul tău la o ieșire în oraș, fără să păreți scoși dintr-o reclamă forțată la detergenți. Ei bine, fix asta au reușit ei, oferindu-ne o demonstrație excelentă despre cum integrăm imprimeurile florale și texturile lejere când vremea se încălzește.

Tranziția de la hainele groase la cele de primăvară ne dă mereu bătăi de cap tuturor. Până de curând, Taylor era adepta rochiilor negre scurte. Dar, pe măsură ce temperaturile au crescut, a făcut trecerea către piese mult mai luminoase. Săptămâna aceasta, de exemplu, a renunțat la negrul clasic pentru o rochiță albă stil tenis și un set extrem de lejer cu cămașă peplum Stella McCartney și pantaloni de mătase.

Detaliile care fac diferența

Iar pentru cina de la Zero Bond, abordarea a fost cu totul alta. Așa cum semnalează Vogue într-un material recent, artista a ales o rochie midi din bumbac, de un galben untos cu imprimeu floral, semnată de brandul Doen, lăsată foarte relaxat pe umeri.

Și pentru că accesoriile dictează tonul unei ținute, a completat totul cu o geantă cross-body din rafie de la Gerard Darel și sandale Aquazzura, tot din rafie. La capitolul bijuterii, a purtat o brățară de mână Jacquie Aiche, o brățară cu opal de cristal Darlene De Sedle și, atenție, inelul ei de logodnă cu diamant tăiat strălucitor de la Kindred Lubeck. Machiajul a fost unul blând, cu un ruj roz pal și fard de pleoape deschis, în timp ce părul a fost prins într-un coc lejer, cu bretonul dat pe o parte.

Echilibrul perfect în doi

Dar nici Travis nu s-a lăsat mai prejos la capitolul asortare. El a echilibrat perfect ținuta ei purtând o cămașă de bowling Marni din poplin, cu dungi albastru deschis, pantaloni bleumarin cu dungi fine și pantofi negri eleganți.

Floralele rămân clar o semnătură a stilului ei, mai ales că la începutul lunii a purtat și la Londra o rochie corset florală neagră de la brandul ei de suflet, Zimmermann, asortată cu un sacou lung tip tuxedo. Numai că paleta de culori tot mai deschisă și zvonurile că cei doi se vor căsători iminent ne fac să ne punem întrebări. Dacă această schimbare luminoasă de stil este doar o adaptare la sezonul cald sau o curățare subtilă a paletei cromatice, pregătind terenul pentru mult așteptata garderobă de mireasă.